El posteo de Cristina Kirchner tras el último dato del INDEC: "¿En serio todo marcha según el plan?"
La expresidenta publicó en sus redes sociales un extenso posteo en el que cuestiona la política económica oficial tras el aumento de la inflación en noviembre.
Tras conocerse el dato de la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Cristina Fernández de Kirchner publicó un contundente mensaje con críticas hacia el gobierno del presidente Javier Milei: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, preguntó.
En la tarde del jueves, el INDEC informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%. El organismo detalló también que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual se ubica en 31,4%, del mismo modo que informó que en los once meses que van del 2025 el acumulado de inflación fue de 27,9%.
En ese sentido, Cristina Kirchner enfatizó que los datos se dan incluso “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de (Donald) Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.
“Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado “IPC Congreso” del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”, lanzó haciendo referencia a una imagen que acompaña el posteo donde se ve a Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Pablo Tonelli, quienes por entonces eran diputados nacionales por CABA.
“O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”, analizó la exvidepresidente en el posteo publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Por último, sostuvo que durante su gobierno “teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”.
