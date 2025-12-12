Suben los bonos argentinos, pero el S&P Merval en dólares profundiza su retroceso

Entre las acciones locales destacan las subas de Ternium (+6,7%), Sociedad Comercial del Plata (+2,2%) y Grupo Supervielle (+1,8%), aunque el retroceso de Bolsas y Mercados Argentinos (-2,3%) marca el tono más cauteloso de la rueda. En Wall Street, los ADRs argentinos también operan en baja. Banco Macro lidera los retrocesos con una caída del 2,6%, seguido por Loma Negra (-1,5%) e YPF (-1,4%).

La excepción es Cresud, que avanza 2,2% y se desmarca del resto. Todo esto ocurre en una jornada en la que el panorama global tampoco ofrece demasiado soporte: los índices estadounidenses retroceden en bloque, con el S&P 500 cayendo 0,9%, el Nasdaq perdiendo 1,3%, el Dow Jones 0,3% y el Russell 2000 cediendo 1,1%, presionados por la debilidad del dólar internacional tras el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal y el avance del franco suizo, que llevó a la divisa de EEUU a mínimos de varios meses.

En suma, el mercado argentino transita un cierre de semana con señales mixtas: alivio en la deuda, presión sobre la renta variable y un ojo puesto en la capacidad del Gobierno de sostener la estrategia financiera en un contexto global volátil.