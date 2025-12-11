Según el Indec, la inflación de noviembre fue de 2,5%
El Instituto Nacional de Estadística y Censos lanzó el dato oficial del pasado mes, que supera al 2,3% de octubre y se aleja del objetivo cero del Gobierno.
En la tarde de este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la inflación de noviembre: 2,5%. De esta manera, el organismo detalló también que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual se ubica en 31,4%, del mismo modo que informó que en los 11 meses que van del 2025 el acumulado de inflación fue de 27,9%.
Por supuesto, esto dista mucho de los objetivos del Gobierno que, en numerosas oportunidades, señalaron que "pronto, la inflación sería historia". Lejos de ser así, el mes de noviembre registró un leve aumento, que se suma al incremento de octubre y continúa dando resultados inesperados para la gestión libertaria.
Uno por uno, los rubros que más aumentaron en noviembre
Uno de los rubros que más fue golpeado en noviembre fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,4% de incremento. En tanto, Transporte reflejó una suba de 3%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 2,8%.
Por otro lado, el Indec reveló que Comunicación se vio incrementado en un 2,7%, en tanto que Bienes y servicios varios y el rubro de Restaurantes y hoteles registraron una suba igual a la inflación general: 2,5%.
Por su parte, Recreación y cultura y el área de Salud reflejó un ascenso de precios del 2,4%, mientras que Educación se alojó por lo bajo con un 2,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco sólo subió un 1,2% y, por debajo, se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar -con un 1,1%- y Prendas de vestir y calzado con un 0,5%.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario