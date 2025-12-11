Según el Indec, la inflación de noviembre fue de 2,5%

Por otro lado, el Indec reveló que Comunicación se vio incrementado en un 2,7%, en tanto que Bienes y servicios varios y el rubro de Restaurantes y hoteles registraron una suba igual a la inflación general: 2,5%.

Por su parte, Recreación y cultura y el área de Salud reflejó un ascenso de precios del 2,4%, mientras que Educación se alojó por lo bajo con un 2,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco sólo subió un 1,2% y, por debajo, se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar -con un 1,1%- y Prendas de vestir y calzado con un 0,5%.

rubros inflación noviembre 2025