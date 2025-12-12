ANSES: los descuentos en supermercados disponibles para los jubilados

Reintegros exclusivos para clientes del Banco Nación

Quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación acceden a un 5% de reintegro adicional en compras abonadas nte BNA+ MODO, ya sea con tarjeta de débito o crédito. El beneficio aplica en Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, con un tope de $ 20.000 mensuales.

Ahorros para jubilados que cobran en Banco Galicia

Los clientes Galicia pueden obtener hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas. Los topes mensuales son de $ 20.000 en supermercados y $ 12.000 en farmacias y ópticas. Para quienes poseen cuentas remuneradas FIMA, el rendimiento diario asciende a una TNA del 33,2% sin tope de saldo.

Supermercados adheridos y montos de ahorro

Los descuentos de Anses incluyen beneficios directos en supermercados, que varían según la cadena: