ANSES: los descuentos en supermercados disponibles para los jubilados
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para la tercera edad.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Los descuentos disponibles para jubilados
El Banco Supervielle sumó nuevos beneficios destinados a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El programa permite acceder a un 20% de descuento pagando con tarjeta de débito (tope $ 25.000) o vía QR (tope $15.000). Si se combinan ambos métodos, el ahorro mensual puede llegar a $ 40.000.
Los descuentos se aplican los días martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, además de un 25% sin tope en Coto, uno de los beneficios más fuertes del esquema actual. En farmacias, el reintegro alcanza el 50%, con topes combinables que llegan a $ 12.000.
En compras online a través de Tienda Supervielle en Mercado Libre, se suma un 15% adicional en los rubros supermercado y farmacia, además de 3 cuotas sin interés todos los días -y hasta 12 los jueves- con tarjeta de crédito Visa.
Reintegros exclusivos para clientes del Banco Nación
Quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación acceden a un 5% de reintegro adicional en compras abonadas nte BNA+ MODO, ya sea con tarjeta de débito o crédito. El beneficio aplica en Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, con un tope de $ 20.000 mensuales.
Ahorros para jubilados que cobran en Banco Galicia
Los clientes Galicia pueden obtener hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas. Los topes mensuales son de $ 20.000 en supermercados y $ 12.000 en farmacias y ópticas. Para quienes poseen cuentas remuneradas FIMA, el rendimiento diario asciende a una TNA del 33,2% sin tope de saldo.
Supermercados adheridos y montos de ahorro
Los descuentos de Anses incluyen beneficios directos en supermercados, que varían según la cadena:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% general + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
- Coto y La Anónima: 10% general sin tope, con excepciones.
- Josimar: 15% general sin tope.
- Carrefour: 10% general con tope de $35.000.
- Día: 10% por transacción, tope $2.000, acumulable con otras promos.
- Chango Más: 10% general, tope $15.000.
