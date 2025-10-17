El posteo de Peter Lamelas en medio de la presión cambiaria: "Pronto tendremos grandes noticias"
El embajador de Estados Unidos en Argentina se sumó a los mensajes para intentar llevar calma al mercado local.
El gobierno de Javier Milei encara la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en medio de una fuerte volatilidad en el frente financiero, y tensión sobre el dólar a pesar de la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos. En busca de llevar calma a los mercados, la administración libertaria colecciona mensajes de apoyo tanto de Donald Trump, como "el tío" Scott Bessent, y ahora se sumó también el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas.
"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: «Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad». Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!", escribió Lamelas en la red social X.
