Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 17 de octubre
El AMBA se prepara para una jornada con pronósticos de lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
El clima agradable, en plena primavera, parece tener su fecha de vencimiento ya que es inminente el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El organismo pronostica chaparrones en la madrugada y mañana del viernes, pasando a tormentas aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas, además, tendrían un leve descenso, con marcas de entre 16 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Ya para el resto del fin de semana se espera que se componga el clima. El SMN, de esta manera, anticipa un sábado con cielo algo nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 10 y 22 grados.
El domingo del Día de la Madre también se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas pero no agobiante. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 22.
El tiempo agradable se extendería al inicio de la nueva semana, con un lunes que se presentaría con nubosidad variable y un termómetro en ascenso, con 13 grados de mínima y 25 de máxima.
