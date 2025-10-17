Inusual posteo de Santiago Caputo: respondió a una publicación de Mauricio Macri

“Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente @JMilei lidera”, escribió Caputo.

El titular del PRO había reclamado al gobierno en su publicación en esa red social mayor apertura con otras fuerzas políticas, especialmente tras las elecciones.

“Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, afirmó el expresidente en el mensaje. Y añadió: “Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”.

El guiño llega en un clima legislativo adverso para el Gobierno, que prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto y acumuló derrotas en ambas cámaras: el Congreso impuso financiamiento universitario y declaró la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias, además de la emergencia en prestaciones para personas con discapacidad, al rechazar los vetos presidenciales. En ese marco, en el oficialismo admiten que el objetivo de las elecciones es sumar volumen para alcanzar un tercio en Diputados y blindar su programa económico.