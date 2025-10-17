Inusual posteo de Santiago Caputo: respondió a una publicación de Mauricio Macri
Tras superar viejos cortocircuitos, Santiago Caputo y Mauricio Macri apuestan a profundizar la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO y así potenciar el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El principal asesor del presidente Javier Milei y jefe del muy bien rentado ejército de trolls del gobierno libertario en las redes sociales, Santiago Caputo, rompió su habitual perfil bajo para cimentar el que cada vez más estrecho vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO.
Caputo respondió al llamado que lanzó el líder del PRO, Mauricio Macri a retomar el diálogo. Macri, que tuvo en el pasado varios cortocircuitos con el gobierno libertario, y en especial con el propio Caputo, recompuso relaciones con la Casa Rosada luego de varios mensajes públicos y privados de Milei, que lo convocó a la Quinta de Olivos.
“Hay que pasar de la estabilidad al crecimiento”, escribió en su mensaje en X el expresidente. Reclamó, además, promulgar la Ley de Presupuesto.
Caputo, que suele usar cuentas de terceros en redes sociales para expresarse, eligió esta vez difundir su mensaje a través de su propia cuenta de X una respuesta a Macri.
“Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente @JMilei lidera”, escribió Caputo.
El titular del PRO había reclamado al gobierno en su publicación en esa red social mayor apertura con otras fuerzas políticas, especialmente tras las elecciones.
“Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, afirmó el expresidente en el mensaje. Y añadió: “Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”.
El guiño llega en un clima legislativo adverso para el Gobierno, que prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto y acumuló derrotas en ambas cámaras: el Congreso impuso financiamiento universitario y declaró la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias, además de la emergencia en prestaciones para personas con discapacidad, al rechazar los vetos presidenciales. En ese marco, en el oficialismo admiten que el objetivo de las elecciones es sumar volumen para alcanzar un tercio en Diputados y blindar su programa económico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario