Diputados aprobó el dictamen que exige aval legislativo sobre los acuerdos secretos con Estados Unidos

El debate tomó más relevancia luego del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, donde ambos líderes ratificaron un entendimiento financiero por 20 mil millones de dólares. El acuerdo incluye la compra de pesos argentinos y un supuesto “plan de estabilización”, lo que generó fuertes críticas por la falta de información pública sobre los términos del pacto.

“El Estado argentino no puede aceptar un rescate hecho a espaldas del pueblo ni violar la Constitución. Este dictamen busca evitar que eso ocurra”, advirtió el diputado Itai Hagman, uno de los principales promotores del proyecto. El legislador también alertó sobre las declaraciones recientes de Trump, quien afirmó que su respaldo económico a la Argentina dependerá de los resultados de las elecciones de medio término.

En ese contexto, Hagman llamó a “defender la autonomía nacional” en las urnas el próximo 26 de octubre, en lo que consideró una oportunidad clave para rechazar la tutela económica de los Estados Unidos sobre el futuro del país.