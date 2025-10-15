Inquietud en La Plata por la llegada de los Hells Angels

Según informaron medios locales, los Hells Angels llegaron a Buenos Aires para participar de un encuentro anual que la organización celebra en diferentes países. El diario El Día detalló que la reunión se realizaría de este miércoles en el partido de Berazategui, luego de que el evento planificado en Ensenada fuera cancelado a último momento. Previamente, la organización había intentado alquilar el predio del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), situado sobre Camino Rivadavia, en Villa Catella, pero no hubo acuerdo, según la información publicada por el medio platense 0221.

Hells Angels 2

Para los próximos días se estima que podrían arribar hasta 3.000 miembros para formar parte de este evento.

Quienes son los Hells Angels

Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) es una de las agrupaciones de motociclistas más reconocidas y polémicas del mundo. Fundada en 1948 en California, Estados Unidos, nació como una hermandad de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que compartían la pasión por las motocicletas Harley-Davidson.

En sus comienzos, los integrantes de los Hells Angels construyeron una identidad propia basada en símbolos distintivos: chalecos y camperas de cuero con el emblema del club, tatuajes, lentes oscuros, barba y un fuerte sentido de pertenencia. Su nombre, que remite a un escuadrón aéreo estadounidense de la guerra, se convirtió con el tiempo en sinónimo de rebeldía y contracultura.

Durante los años 60, el club comenzó su expansión internacional, impulsado por la cultura motera y la fascinación popular que despertaban sus integrantes. Actualmente, los Hells Angels cuentan con cientos de sedes en más de 50 países. Cada una de ellas, llamada chapter, mantiene la independencia local, pero sigue los mismos códigos internos que se basan en la lealtad, la jerarquía y el respeto absoluto hacia el grupo.

En Argentina, la primera sede se fundó en Buenos Aires en 1999. Desde entonces, el club fue extendiéndose a otras provincias. Según su sitio oficial, hoy existen sedes en Mendoza (2004), Córdoba (2014), Cipolletti (2017), Venado Tuerto (2017), San Isidro (2019) y Luján (2021), además de una agrupación nómade creada en 2006.

Ingresar a los Hells Angels no es sencillo. El proceso de admisión es largo y requiere superar distintas etapas hasta convertirse en miembro pleno. La lealtad es un valor central, y abandonar el club puede tener consecuencias severas. Su lema lo resume con claridad: “Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida”.

A lo largo de las décadas, la organización fue objeto de investigaciones internacionales que los vincularon con actividades ilícitas como tráfico de drogas y armas. Sin embargo, los Hells Angels siempre negaron y rechazaron cualquier tipo de relación con el crimen organizado. Por el contrario, sostienen que su propósito es promover la fraternidad entre motociclistas.

En la actualidad, el club participa en concentraciones, desfiles y eventos benéficos, aunque sigue rodeado de un halo de misterio. Entre el mito y la realidad, los Hells Angels continúan siendo una de las agrupaciones más enigmáticas del mundo, símbolo de libertad, poder y controversia.