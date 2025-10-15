Scott Bessent afirmó que la compra de pesos de Estados Unidos "totalizaría USD$40.000 millones para Argentina"

En vez, Donald Trump remarcó que su Gobierno y las instituciones que controla no se mostrarán "tan generosos con la Argentina" si el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, no sale primero en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

"Argentina es un faro en Latinoamérica, el presidente Milei hizo lo correcto. Está tratando de romper con 100 años de un mal ciclo en Argentina. También es un gran aliado de los Estados Unidos", expresó días atrás el titular del Tesoro en una entrevista que mantuvo esta semana con el canal Fox News.

Bessent anticipó la visita de Javier Milei a la Casa Blanca y señaló que el mandatario argentino "está comprometido en sacar a China de Argentina".