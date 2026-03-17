El verdadero "no hay plata": la mora en algunas fintech llega al 40% y pone en peligro el sistema

billetera virtual

En ese contexto, el crecimiento de reclamos contra Ualá en redes sociales funciona como termómetro. Usuarios que no pueden acceder a sus fondos. Pagos rechazados aun con saldo disponible. Demoras de días en acreditaciones. Soportes que no responden. La sensación es que Ualá cubre los baches de la mora con fondos de la gente, la situación empieza a erosionar la confianza en el emprendimiento de Pierpaolo Barbieri.

A eso se suma el ruido interno. Hubo recortes en áreas técnicas que empiezan a sentirse en los bugs de la plataforma. En paralelo, la expansión regional dejó heridas abiertas. En México, Barbieri se chocó con la regulación y resultados por debajo de lo esperado.

En medio de ese escenario, la empresa cerró una ronda de capitalización por unos 195 millones de dólares, liderada por un fondo internacional. Es respaldo. Pero también es una señal: el negocio necesita sostén en un momento donde la calidad de la cartera se deteriora.