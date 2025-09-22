En la era Milei, cerraron más de 15 mil empresas y se destruyeron 220 mil puestos de empleo registrados

El balance neto arroja la destrucción de 15.302 empleadores, considerados por la SRT como “unidades productivas” que agrupan a empresas, entidades y organismos públicos o privados que ocupan a una o más personas y producen bienes o servicios. La pérdida de empleadores se traduce, además, en una reducción de 219.256 puestos laborales registrados bajo cobertura de riesgos del trabajo durante el mismo período.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

"Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 72% de la pérdida de empleo se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”, destacó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En cambio, en el mismo período, los despidos por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores fue menor, explicando el 28% del total.

“En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 3,54%, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,32%”, precisó CEPA.

despido.jpg

Por sectores, el CEPA destacó que el más afectado fue el de "Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria", con una reducción de 89.794 trabajadores entre noviembre de 2023 y junio pasado. Le sigue el sector de "Construcción", que perdió 81.463 puestos en el mismo período.

También, registraron caídas significativas los sectores de "Servicios de transporte y almacenamiento", con 53.101 empleos menos, e "Industria manufacturera", con una pérdida de 43.063 puestos de trabajo.

"En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 17,1% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2025", detalló el CEPA.

Construccion.jpg

Respecto a la parte empleadora, el sector de "Transporte y Almacenamiento" fue el más afectado, con una pérdida de 4.159 empleadores. Le siguieron "Servicios inmobiliarias", "Comercio al por mayor y al por menor", "Reparación de vehículos automotores y motocicletas", "Servicios profesionales, científicos y técnicos" y "Construcción".