En la era Milei, cerraron más de 15 mil empresas y se destruyeron 220 mil puestos de empleo registrados
El ajuste de Javier Milei iba a recaer sobre "la casta" pero ya a nadie escapa que cayó con todo su peso sobre los trabajadores, pymes y sectores más postergados de la sociedad.
El feroz ajuste que impulsa Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada, hace ya 19 meses, lejos de recaer sobre "la casta", tal como prometió en la campaña electoral en 2023 se descargó con toda su contundencia sobre los hombros de los trabajadores, las Pequeñas y Mediana Empresas (PyMEs), los jubilados, los discapacitados y los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ya sí lo dejaron en evidencia los últimos datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Desde el inicio de la gestión libertaria cerraron más de 15 mil empresas y se destruyeron casi 220 mil puestos de trabajo registrados.
De acuerdo con la SRT en noviembre de 2023 el sistema contabilizaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores registrados en esas empresas.
Sin embargo para junio de este año la cantidad de unidades productivas cayó a 496.035 mientras que los trabajadores registrados y cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo se redujeron a 9.621.034 empleados. Este proceso de destrucción de empresas y puestos de trabajo está vinculado directamente con el derrumbe de la actividad económica producto de la política económica libertaria.
El balance neto arroja la destrucción de 15.302 empleadores, considerados por la SRT como “unidades productivas” que agrupan a empresas, entidades y organismos públicos o privados que ocupan a una o más personas y producen bienes o servicios. La pérdida de empleadores se traduce, además, en una reducción de 219.256 puestos laborales registrados bajo cobertura de riesgos del trabajo durante el mismo período.
"Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 72% de la pérdida de empleo se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”, destacó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En cambio, en el mismo período, los despidos por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores fue menor, explicando el 28% del total.
“En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 3,54%, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,32%”, precisó CEPA.
Por sectores, el CEPA destacó que el más afectado fue el de "Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria", con una reducción de 89.794 trabajadores entre noviembre de 2023 y junio pasado. Le sigue el sector de "Construcción", que perdió 81.463 puestos en el mismo período.
También, registraron caídas significativas los sectores de "Servicios de transporte y almacenamiento", con 53.101 empleos menos, e "Industria manufacturera", con una pérdida de 43.063 puestos de trabajo.
"En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 17,1% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2025", detalló el CEPA.
Respecto a la parte empleadora, el sector de "Transporte y Almacenamiento" fue el más afectado, con una pérdida de 4.159 empleadores. Le siguieron "Servicios inmobiliarias", "Comercio al por mayor y al por menor", "Reparación de vehículos automotores y motocicletas", "Servicios profesionales, científicos y técnicos" y "Construcción".
