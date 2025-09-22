Nuevo guiño de Milei al campo: retenciones cero para carnes bovinas y avícolas
El Gobierno anunció que hasta el 31 de octubre no se aplicarán retenciones a las exportaciones de carne vacuna y aviar, buscando acelerar el ingreso de dólares y contener la presión cambiaria.
El presidente Javier Milei resolvió ampliar el paquete de estímulos al campo en un momento crítico para la economía y en plena campaña electoral. Tras semanas de debate interno y señales de cautela por parte de los productores, la Casa Rosada oficializó que las exportaciones de carnes bovinas y avícolas quedarán exceptuadas de retenciones hasta el 31 de octubre, en paralelo a la eliminación ya dispuesta para los granos.
La decisión se conoció en medio de la corrida cambiaria y a menos de un mes de las elecciones legislativas, donde el oficialismo busca recomponer confianza y asegurar el flujo de divisas. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de la red social X.
Allí sostuvo que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno”, y justificó la medida como un mecanismo para garantizar mayor oferta de dólares durante un período sensible. La estrategia apunta a que frigoríficos y productores aceleren embarques, en un contexto en el que el ingreso de divisas es determinante para sostener las bandas cambiarias y evitar un salto brusco en el tipo de cambio antes de los comicios.
Desde el sector agroexportador la reacción no tardó en llegar. Si bien la respuesta fue positiva, productores advierten que la incertidumbre cambiaria y la expectativa de mejores precios internacionales siguen influyendo en la decisión de liquidar.
Previo a esta decisión, el Decreto 526/2025 había fijado reducciones parciales para los derechos de exportación de granos y carnes, aunque sin llegar a la eliminación total. Con la nueva resolución, el Gobierno redobla la apuesta y busca un impacto inmediato, tanto en la entrada de divisas como en la política de cara al electorado.
Menos retenciones: un beneficio que se suma a los granos
La eliminación de retenciones a las carnes se suma a la medida ya anunciada más temprano respecto de los granos, que estarán alcanzados por alícuota cero hasta el mismo 31 de octubre. El objetivo oficial es claro: alentar al campo a desprenderse de stocks, reforzar las reservas y al mismo tiempo dar un gesto político hacia un sector estratégico en la economía argentina.
