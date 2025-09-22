Nuevo guiño de Milei al campo: retenciones cero para carnes bovinas y avícolas

Previo a esta decisión, el Decreto 526/2025 había fijado reducciones parciales para los derechos de exportación de granos y carnes, aunque sin llegar a la eliminación total. Con la nueva resolución, el Gobierno redobla la apuesta y busca un impacto inmediato, tanto en la entrada de divisas como en la política de cara al electorado.

dólar soja.jpg

Menos retenciones: un beneficio que se suma a los granos

La eliminación de retenciones a las carnes se suma a la medida ya anunciada más temprano respecto de los granos, que estarán alcanzados por alícuota cero hasta el mismo 31 de octubre. El objetivo oficial es claro: alentar al campo a desprenderse de stocks, reforzar las reservas y al mismo tiempo dar un gesto político hacia un sector estratégico en la economía argentina.