El mensaje del Tesoro de los EEUU funcionó: suben los bonos, los ADRs y cae el Riesgo País

dolar.jpg El dólar vuela en los mercados argentinos.

En tanto, los títulos en moneda dura de títulos más largos suben más de 15% encabezados por el Global 2041, Global 2035 (15%), Global 2046 (14,8%).

De esta manera, el riesgo país, medido por el J.P Morgan se desploma hasta los 1.142 puntos básicos, luego de alcanzar los 1.400 la semana pasada.