El mensaje del Tesoro de los EEUU funcionó: suben los bonos, los ADRs y cae el Riesgo País
Los bonos en dólares y ADRs arrancan la semana con fuertes subas, impulsados por la expectativa de un eventual swap de divisas con el Tesoro de los Estados Unidos, sumado a la suspensión de las retenciones hasta las elecciones.
Los bonos en dólares y los ADRs rebotan con fuerza este lunes luego del decidido mensaje de apoyo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent a la Argentina. En la previa de la reunión que mantendrá mañana en la ciudad de Nueva York el presidente Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump y Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos envió un fuere mensaje a los mercados y aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".
Estas opciones, aclaró Bessent relativizando así las versiones que circularon durante el fin de semana y versaban sobre un posible préstamo por hasta 30 mil millones de dólares, pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública.
En ese contexto, los ADRs se disparan hasta 22% de la mano de BBVA Argentina, Grupo Supervielle (18%), Grupo Financiero Galicia (16%), Banco Macro (14%) y Edenor (12%).
El impulso llega luego del apoyo de Bessent a la Argentina, generando expectativas sobre la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump este martes en Nueva York. A este factor se suma la reciente decisión del Gobierno de restablecer las retenciones cero para los granos, una medida que apunta a acelerar la liquidación de divisas y garantizar un mayor flujo de dólares en el corto plazo.
En tanto, los títulos en moneda dura de títulos más largos suben más de 15% encabezados por el Global 2041, Global 2035 (15%), Global 2046 (14,8%).
De esta manera, el riesgo país, medido por el J.P Morgan se desploma hasta los 1.142 puntos básicos, luego de alcanzar los 1.400 la semana pasada.
