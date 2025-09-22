El FMI celebró el auxilio "crucial" del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de estas declaraciones y desde la misma red social, posteó: "Gracias Secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande!".

milei dolar

A su turno, el presidente Javier Milei también se expresó: "Enorme agradecimiento al Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos".

El anuncio de Bessent trajo alivio a losa mercados y pusieron un freno, al menos momentáneo, sobre la fuerte presión que venía sufriendo el tipo de cambio ante el crujido del plan económico de Milei.