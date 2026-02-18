Es oficial el tarifazo del 31% en colectivos del AMBA: a cuánto se fue el boleto mínimo
Las nuevas subas alcanzan a los colectivos que prestan servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional y se aplicará en dos tramos: desde hoy la primera parte y desde el 16 de marzo la segunda.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación oficializó este miércoles una nueva suba del 31% en los cuadros tarifarios de los servicios de colectivos urbano y suburbano de jurisdicción nacional. Así quedó plasmado en la Resolución 11/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann.
La norma establece que las nuevas tarifas regirán desde hoy mismo con un segundo salto a partir del próximo 16 de marzo de 2026.
Aumento de colectivos
Tarifas de febrero
Las Líneas Suburbanas Grupo I (SGI), que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense cubriendo distancias de hasta 50 km:
- Tramo de 0 a 3 km: 650 pesos (1.033,50 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de 3 a 6 km: 724,09 pesos (1.151,30 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de 6 a 12 km: 779,87 pesos (1.239,99 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de 12 a 27 km: 835,71 pesos (1.328,78 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de más de 27 km: 891,16 pesos (1.416,94 pesos con SUBE sin nominar).
Las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que conectan la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense:
- Concepto Terminal: 216,24 pesos (343,82 pesos con SUBE sin nominar).
- Base Pasajero/km: 33,03 pesos (52,52 pesos con SUBE sin nominar).
- Boleto Mínimo: 855,17 pesos (1.359,72 pesos con SUBE sin nominar).
Tarifas de marzo
Líneas Suburbanas Grupo I (SGI):
- Tramo de 0 a 3 km: 700 pesos (1.113,00 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de 3 a 6 km: 779,78 pesos (1.239,85 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de 6 a 12 km: 839,86 pesos (1.335,38 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de 12 a 27 km: 899,99 pesos (1.430,98 pesos con SUBE sin nominar).
- Tramo de más de 27 km: 959,71 (1.525,94 pesos con SUBE sin nominar).
Líneas Suburbanas Grupo II (SGII):
- Concepto Terminal: 232,88 pesos (370,28 pesos con SUBE sin nominar).
- Base Pasajero/km: 35,57 pesos (56,56 pesos con SUBE sin nominar).
- Boleto Mínimo: 920,96 pesos (1.464,33 pesos con SUBE sin nominar).
Entre los considerandos del nuevo tarifazo, la Secretaría de Transporte señaló que la nueva suba responde a acuerdos de recomposición salarial alcanzados por el sector; incrementos en insumos y servicios, incluyendo gasoil, seguros, material rodante y repuestos; y a la necesidad de mantener la ecuación económico-financiera del sistema para sostener la calidad y eficiencia del servicio.
También se menciona el contexto del mega DNU 70/2023 y la existencia de “considerables desequilibrios en las tarifas”, así como planteos de cámaras empresariales que reclamaron coordinación tarifaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Resolución 11/2026:
