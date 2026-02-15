Intempestivo: línea de colectivos que une San Justo con Barrancas de Belgrano no pasará más por Plaza Italia

Cómo será el trayecto hacia Barrancas de Belgrano

Por su parte, en el sentido contrario, es decir, mano hacia la cabecera de Barrancas de Belgrano, la modificación también buscará evitar los cuellos de botella del nodo de Plaza Italia. Según se informó, en este tramo las unidades irán "derecho por Godoy Cruz".

Esta readecuación promete ahorrar valiosos minutos para los miles de pasajeros que utilizan a diario esta histórica línea de colectivos, evitando una de las rotondas con mayor tráfico de la Capital Federal.