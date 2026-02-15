Intempestivo: línea de colectivos que une San Justo con Barrancas de Belgrano no pasará más por Plaza Italia
La modificación busca agilizar los tiempos de viaje de los colectivos. Mano a Provincia no entrará al Metrobús y mano a CABA irá por Godoy Cruz.
Desde el viernes 13 de febrero, los usuarios de colectivos de la Línea 55 deben prestar especial atención, ya que la empresa implementó un cambio significativo en su recorrido a la altura del barrio porteño de Palermo. El objetivo de esta medida es "agilizar tiempos" de viaje en una de las zonas de mayor congestión de tránsito de la CABA
La información fue replicada en redes sociales por la cuenta especializada Ciudad de Bondis, que detalló cómo impactará esta modificación operativa en ambos sentidos de circulación.
El nuevo recorrido mano a Provincia
Para las unidades que se dirigen hacia San Justo (Provincia de Buenos Aires), el cambio más notorio es que abandonan su paso por Plaza Italia.
Los colectivos dejarán de circular por los carriles exclusivos del centro de transbordo; en su lugar, irán por fuera del Metrobús sobre la Avenida Santa Fe. Esta maniobra les permitirá doblar de manera directa hacia la calle Thames y continuar con su trayecto habitual hacia el oeste del conurbano.
Cómo será el trayecto hacia Barrancas de Belgrano
Por su parte, en el sentido contrario, es decir, mano hacia la cabecera de Barrancas de Belgrano, la modificación también buscará evitar los cuellos de botella del nodo de Plaza Italia. Según se informó, en este tramo las unidades irán "derecho por Godoy Cruz".
Esta readecuación promete ahorrar valiosos minutos para los miles de pasajeros que utilizan a diario esta histórica línea de colectivos, evitando una de las rotondas con mayor tráfico de la Capital Federal.
