Tragedia en Lomas del Mirador: un colectivo atropelló y mató a una nena de 4 años
La pequeña cruzaba la calle con su familia. Las autoridades buscan determinar si el semáforo estaba en verde o en rojo. El conductor quedó detenido. IMÁGENES SENSIBLES.
Una tarde de horror se vivió en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando una niña de tan solo 4 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 218.
El siniestro, que fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, ocurrió mientras la pequeña intentaba cruzar la calle junto a su familia.
La rueda delantera del colectivo enganchó la vestimenta de la niña, que cayó debajo del vehículo y fue aplastada por los neumáticos traseros. Los familiares que estaban con ella empezaron a gritar para que el chofer frenara, pero ya era tarde.
De acuerdo con Primer Plano Online, la menor murió en el acto producto de las lesiones que sufrió luego de quedar atrapada debajo del colectivo que manejaba el interno 130 de la línea 218 de la empresa Almafuerte.
Lamentablemente, la pequeña fue aplastada por los neumáticos traseros del vehículo. Pese a los desesperados gritos de sus familiares para que el conductor detuviera la marcha, el desenlace fue fatal y la niña murió en el actodebido a la gravedad de las lesiones.
El hecho sucedió en una esquina donde hay semáforo. Los investigadores buscan determinar si estaba en verde o en rojo para el transporte al momento del impacto. Ese dato podría ser clave para avanzar con la causa y establecer responsabilidades.
La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.° 8 de La Matanza, solicitó la inmediata detención del colectivero. Le imputa el delito de homicidio culposo por conducción imprudente.
Por su parte, el juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N.° 3 Departamental, convalidó la medida mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
Los investigadores buscan establecer si el conductor manejaba distraído o no vio a la familia que cruzaba la calle. "La causa está en plena investigación", señalaron fuentes con acceso al expediente.
