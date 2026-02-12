Tragedia en Lomas del Mirador: un colectivo atropelló y mató a una nena de 4 años

Lamentablemente, la pequeña fue aplastada por los neumáticos traseros del vehículo. Pese a los desesperados gritos de sus familiares para que el conductor detuviera la marcha, el desenlace fue fatal y la niña murió en el actodebido a la gravedad de las lesiones.

El hecho sucedió en una esquina donde hay semáforo. Los investigadores buscan determinar si estaba en verde o en rojo para el transporte al momento del impacto. Ese dato podría ser clave para avanzar con la causa y establecer responsabilidades.

La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N.° 8 de La Matanza, solicitó la inmediata detención del colectivero. Le imputa el delito de homicidio culposo por conducción imprudente.

Por su parte, el juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N.° 3 Departamental, convalidó la medida mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Los investigadores buscan establecer si el conductor manejaba distraído o no vio a la familia que cruzaba la calle. "La causa está en plena investigación", señalaron fuentes con acceso al expediente.