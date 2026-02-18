Tarjeta SUBE: en cuánto quedó el saldo negativo tras el aumento en colectivos
El sistema de transporte permite viajar aun sin crédito en la tarjeta SUBE. Cuál es el monto disponible este mes y cuáles son las tarifas vigentes en colectivos, trenes y subtes.
La tarjeta SUBE sigue siendo el eje del sistema de transporte público en la Argentina y continúa vigente el mecanismo de “saldo negativo”, que permite a los usuarios completar un viaje aunque no tengan crédito suficiente cargado.
Con el aumento del boleto de colectivos,que pasó a $650 desde hoy 18 de febrero, la duda habitual entre los usuarios es de cuánto es el saldo negativo que permite la tarjeta SUBE. Este saldo de emergencia posibilita cubrir uno o dos viajes completos aun cuando la tarjeta no tenga crédito. El monto utilizado se descuenta automáticamente en la próxima recarga que se realice.
Cuál es el saldo negativo de la SUBE en febrero de 2026
El saldo negativo disponible depende del medio de transporte y de la región. Los valores actualizados son los siguientes:
- $1.200 para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial del Delta bonaerense.
- $650 para los trenes del AMBA, incluidos Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren del Valle (Neuquén).
- $480 en la línea de tren Urquiza, valor que se mantiene hasta finalizar la modernización de sus molinetes.
Además, durante febrero de 2026 el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000. Las cargas electrónicas pueden acreditarse a través de la app SUBE (en celulares Android con NFC), en colectivos con sistema de Carga a Bordo y en Terminales Automáticas.
Saldo negativo: un "préstamo" temporal
Este crédito no es un beneficio extra ni un subsidio: su objetivo es evitar que los pasajeros queden sin movilidad por falta de fondos. Funciona como un préstamo q ue se descuenta automáticamente en la próxima recarga.
Aumento de colectivos en el AMBA: los nuevos valores desde este miércoles
Desde este miércoles, este es el nuevo cuadro tarifario de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional:
- 0-3 kilómetros: $650
- 3-6 km: $724,09
- 6-12 km: $779,87
- 12-27 km: $835,71
- más de 27 km: $891,16
Estos valores rigen para los usuarios que paguen con tarjeta SUBE registrada o con tarjeta de crédito y apps. En tanto que en el caso de abonar con SUBE sin registrar, los montos serán más elevados:
- 0-3 km: $1033,50
- 3-6 km: $1151,30
- 6-12 km: $1239,99
- 12-27 km: $1328,78
- más de 27 km: $1416,94
Cabe aclarar que seguirá vigente la tarifa Social, con un descuento del 55%para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario