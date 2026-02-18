Tarjeta SUBE: en cuánto quedó el saldo negativo tras el aumento en colectivos

Aumento de colectivos en el AMBA: los nuevos valores desde este miércoles

Desde este miércoles, este es el nuevo cuadro tarifario de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional:

0-3 kilómetros: $650

3-6 km: $724,09

6-12 km: $779,87

12-27 km: $835,71

más de 27 km: $891,16

Estos valores rigen para los usuarios que paguen con tarjeta SUBE registrada o con tarjeta de crédito y apps. En tanto que en el caso de abonar con SUBE sin registrar, los montos serán más elevados:

0-3 km: $1033,50

3-6 km: $1151,30

6-12 km: $1239,99

12-27 km: $1328,78

más de 27 km: $1416,94

Cabe aclarar que seguirá vigente la tarifa Social, con un descuento del 55%para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).