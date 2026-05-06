Javier Milei, amenazante tras presión de Patricia Bullrich a Manuel Adorni: "Lo tendrá que fumar o se va"

De esta manera, el momento de mayor tensión ocurrió cuando se le preguntó por las internas en la Casa Rosada. Enojado, Milei reafirmó su liderazgo de manera vertical y sin espacio para el disenso. "El Presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo, el que decide el rumbo soy yo, y el que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Y si a alguno no le gusta, me lo dirá, y se tendrá que fumar qué decido y si no, se va", sentenció.