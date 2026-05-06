Furioso, Javier Milei llamó en vivo y a los gritos Esteban Trebucq: "Ni en pedo se va Manuel Adorni"
El Presidente se comunicó desde Estados Unidos con uno de los programas más oficialistas, y se cruzó con los conductores para defender a Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei protagonizó un momento de alta tensión televisiva al comunicarse telefónicamente desde Estados Unidos con el programa que conducen Luis Majul y Esteban Trebucq, únicamente para defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En una intervención marcada por el nerviosismo y los cruces directos, el mandatario salió en defensa del funcionario, tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
El líder libertario aseguró estar completamente tranquilo al afirmar que Adorni "es una persona de bien" y denunció lo que calificó como una "carnicería mediática" orquestada por sectores opositores.
Según su visión, el contratista que presentó los números de las refacciones es "un militante kirchnerista" y planteó que existe un problema de orden de magnitudes en la denuncia, ya que los montos señalados ni siquiera se condicen con el valor de la propiedad.
"¿No se dan cuenta que tienen un problema de orden de magnitudes? Ese número ni siquiera se condice con la casa... fueron a buscar una cascada y se encontraron con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando se chequean los números", argumentó un irritado Milei.
Durante la charla, el clima se caldeó cuando Trebucq intentó cuestionar el hecho de que el funcionario adquirió dos casas y un auto en el lapso de un año. Milei rechazó de plano las sospechas y insistió: "Los números están en orden y van a ser presentados, asique a nosotros no nos genera ninguna preocupación".
El Presidente enfatizó que los números de su colaborador están en orden y que serán presentados formalmente ante la Justicia, por lo cual el tema no genera ninguna preocupación dentro del Poder Ejecutivo. Ante la consulta sobre el futuro del funcionario en su cargo, el mandatario fue terminante al asegurar que ni en pedo se va Adorni del Gobierno.
La entrevista continuó en un tono hostil cuando Milei buscó ratificar el rumbo de su gestión y se autodefinió como el único dirigente con el coraje necesario para poner en marcha el actual plan económico. En un momento de evidente irritación, el Presidente cruzó con dureza a Trebucq ante un intento de repregunta.
“Te pido por favor no me interrumpas cada vez que estoy haciendo un argumento. Parece que no me querés dejar hablar tranquilo”, expresó el libertario contra uno de los periodistas más oficialistas.
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