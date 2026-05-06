Furioso, Javier Milei llamó en vivo y a los gritos Esteban Trebucq: "Ni en pedo se va Manuel Adorni"

milei trebucq

Durante la charla, el clima se caldeó cuando Trebucq intentó cuestionar el hecho de que el funcionario adquirió dos casas y un auto en el lapso de un año. Milei rechazó de plano las sospechas y insistió: "Los números están en orden y van a ser presentados, asique a nosotros no nos genera ninguna preocupación".

El Presidente enfatizó que los números de su colaborador están en orden y que serán presentados formalmente ante la Justicia, por lo cual el tema no genera ninguna preocupación dentro del Poder Ejecutivo. Ante la consulta sobre el futuro del funcionario en su cargo, el mandatario fue terminante al asegurar que ni en pedo se va Adorni del Gobierno.

La entrevista continuó en un tono hostil cuando Milei buscó ratificar el rumbo de su gestión y se autodefinió como el único dirigente con el coraje necesario para poner en marcha el actual plan económico. En un momento de evidente irritación, el Presidente cruzó con dureza a Trebucq ante un intento de repregunta.

“Te pido por favor no me interrumpas cada vez que estoy haciendo un argumento. Parece que no me querés dejar hablar tranquilo”, expresó el libertario contra uno de los periodistas más oficialistas.