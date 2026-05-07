Imágenes impactantes: fotos y videos del temporal de lluvia, viento y granizo que azotó a Buenos Aires

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el partido bonaerense de Las Flores, donde automovilistas captaron una impresionante formación descendiendo desde las nubes en plena tormenta sobre la Ruta 3. “Tornado en zona rural de Las Flores”, escribió Cindy Fernández, meteoróloga de Meteored, en la red social X.

Un vecino de Pergamino, provincia de Buenos Aires, difundió donde se puede ver el tamaño del granizo que cayó en horas de la tarde.

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En Quilmes, la situación no se quedó atrás. Esta madrugada, fueron varias las personas que salieron de sus viviendas y se encontraron con el agua hasta los tobillos.

Otro de los puntos castigados por el temporal fue General Guido. Allí se registró una fuerte granizada que provocó daños en vehículos y complicaciones en áreas rurales. El fenómeno se produjo en un contexto de inestabilidad atmosférica y fuertes vientos, condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

En Chacabuco, a unos 200 kilómetros del territorio porteño, también se reportó una supercelda con granizo destructivo. Las fuertes precipitaciones también afectaron a la zona de Ramón Santamarina, cerca de Necochea. Allí vecinos reportaron que cayó un gran caudal de agua en pocos minutos.

La ciudad de Bahía Blanca tampoco quedó al margen del avance del temporal. Allí comenzaron a registrarse anegamientos en distintas calles producto de las intensas lluvias. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron acumulación de agua y complicaciones para circular.

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La ciudad de Buenos Aires está bajo alerta naranja por lluvias

De acuerdo con el último reporte del SMN, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece bajo alerta naranja, con una probabilidad de precipitaciones del 70% al 100%. Esta situación se extenderá durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 20°C, mientras que el viento soplará del sector este y sudeste, con velocidades que varían de 23 a 31 km/h, generando condiciones peligrosas.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, advirtieron.