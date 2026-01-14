Así quedaron las nuevas escalas del monotributo y el mínimo no imponible de Ganancias

Impuesto a las ganancias

En el caso de los empleados en relación de dependencia, se ajustarán los importes a partir de los cuales las empresas están obligadas a descontar el impuesto. Las nuevas tablas rigen por toda la primera mitad de 2026.

Los solteros pagarán desde un salario de bolsillo de 2.488.922 pesos.

Quienes tienen un hijo, desde 2.692.757 pesos; los que tienen dos hijos, desde 2.896.573 pesos; y el casado con dos hijos, desde 3.300.726 pesos.

Domínguez explicó que “desde el 1º de enero rigen las nuevas tablas, pero quienes cobraron sueldos desde el 1º de enero y en estos días, hasta tanto se modifiquen los sistemas, las empresas van a estar haciendo la retención con las tablas del año pasado”.

“Cuando la empresa pueda hacer la liquidación con las nuevas tablas, procederá a devolver lo retenido de más o a compensarlo con lo que deba retener en el siguiente pago”, aclaró.