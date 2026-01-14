Así quedaron las nuevas escalas del monotributo y el mínimo no imponible de Ganancias
La inflación en diciembre llegó al 2,8% y ahora ARCA deberá actualizar las tablas del monotributo y del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría.
Con la inflación de 2,8% de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá que hacer la actualización de los parámetros y escalas de los trabajadores independientes y de los que están en relación de dependencia. Se trata de los que están en el monotributo y de los que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Como los datos se conocieron muy recientemente, se espera que las nuevas tablas se publiquen en lo que resta de esta semana. Por un lado, las nuevas cuotas del monotributo van a regir desde el 1º de febrero. En tanto, las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias rigen desde el 1º de enero. Si ya se liquidaron los salarios de diciembre, el mes que viene las empresas tendrán que compensar lo descontado de más.
En el caso del régimen simplificado, las escalas de facturación anual irán desde los 10,2 millones de pesos hasta los 108,3 millones de pesos, en tanto que las cuotas irán desde los 42.368,3 pesos hasta los 1,3 millones de pesos para el caso de alquileres y servicios, y de 600.614 pesos para la venta de cosas muebles.
Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, explicó que para los monotributistas “una vez que ARCA publique las tablas se va a permitir recategorizarse con la información de los últimos 12 meses”. “El monotributista deberá considerar todos los parámetros, no sólo la facturación. Se podrá recategorizar hasta el 5 de febrero”, explicó.
Mientras tanto, señaló que todavía “se paga con la tabla vieja y los nuevos montos de las cuotas van a aplicar a partir de febrero”.
En el caso de los empleados en relación de dependencia, se ajustarán los importes a partir de los cuales las empresas están obligadas a descontar el impuesto. Las nuevas tablas rigen por toda la primera mitad de 2026.
Los solteros pagarán desde un salario de bolsillo de 2.488.922 pesos.
Quienes tienen un hijo, desde 2.692.757 pesos; los que tienen dos hijos, desde 2.896.573 pesos; y el casado con dos hijos, desde 3.300.726 pesos.
Domínguez explicó que “desde el 1º de enero rigen las nuevas tablas, pero quienes cobraron sueldos desde el 1º de enero y en estos días, hasta tanto se modifiquen los sistemas, las empresas van a estar haciendo la retención con las tablas del año pasado”.
“Cuando la empresa pueda hacer la liquidación con las nuevas tablas, procederá a devolver lo retenido de más o a compensarlo con lo que deba retener en el siguiente pago”, aclaró.
