El Gobierno tomó una nueva deuda por 400 millones de dólares con la CAF

bcra.jpg

En esta oportunidad el programa cuenta con cuatro componentes de ejecución: el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía; la mejora en la focalización de los subsidios; la promoción del consumo eficiente de los recursos; y otros gastos operativos. El Ministerio de Economía actuará como el organismo ejecutor a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría Legal y Administrativa.

Deuda en alza

La última revisión de Moody's contiene una clara advertencia sobre la necesidad del gobierno de Milei de acumular reservas, pero, a diferencia de otros bancos y consultoras que hacen el mismo diagnóstico, se aclara allí que debe ser con ingreso genuino de dólares y no por mayor endeudamiento.

El mensaje apunta directamente contra la estrategia de la dupla que integran el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de contabilizar deuda como reservas y renovar vencimientos mediante la captura de nuevos empréstitos sin fortalecer su posición externa a partir de un flujo sostenido de dólares genuinos.

Como muestra el préstamo de la CAF, lejos de un cambio estructural en la generación de divisas, la recomposición de reservas se apoya en mecanismos financieros transitorios que incrementan el endeudamiento y postergan el problema de fondo.

dolares.jpg La cotización del dólar oficial y el dólar blue.

Decreto 23/2026:

aviso_337537