El Gobierno tomó una nueva deuda por 400 millones de dólares con la CAF
Aunque la nueva deuda se destinará al desarrollo del sector energético el Gobierno libertario celebra que ayudará a engrosar las exiguas reservas del Banco Central.
El gobierno de Javier Milei acordó la toma de una nueva deuda, esta vez con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por otros 400 millones de dólares que en lo formal estará destinada a mejorar el sistema eléctrico, pero que en lo práctico pasará a engrosar las exiguas reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Así quedó plasmado en el Decreto 23/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Esta operación se enmarca dentro de los continuos anuncios sobre créditos cedidos por organismos multilaterales, que arman un mecanismo de “roll over” similar al que se produce con el sector privado.
Aunque formalmente este dinero es para la ejecución del “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”, por un mecanismo contable los fondos que ingresen pueden pasar a ser contabilizados como parte de las reservas del BCRA.
Esto se debe a que los 400 millones de dólares serán recibidos por el Tesoro, pero este deberá transferírselos al Banco Central para obtener a cambio los pesos con los que ejecutar el programa. En los hechos, esas nuevas reservas que adquirirá la entidad monetaria pueden ser consideradas como de libre disponibilidad, por lo que se les puede dar cualquier uso.
En esta oportunidad el programa cuenta con cuatro componentes de ejecución: el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía; la mejora en la focalización de los subsidios; la promoción del consumo eficiente de los recursos; y otros gastos operativos. El Ministerio de Economía actuará como el organismo ejecutor a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría Legal y Administrativa.
Deuda en alza
La última revisión de Moody's contiene una clara advertencia sobre la necesidad del gobierno de Milei de acumular reservas, pero, a diferencia de otros bancos y consultoras que hacen el mismo diagnóstico, se aclara allí que debe ser con ingreso genuino de dólares y no por mayor endeudamiento.
El mensaje apunta directamente contra la estrategia de la dupla que integran el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de contabilizar deuda como reservas y renovar vencimientos mediante la captura de nuevos empréstitos sin fortalecer su posición externa a partir de un flujo sostenido de dólares genuinos.
Como muestra el préstamo de la CAF, lejos de un cambio estructural en la generación de divisas, la recomposición de reservas se apoya en mecanismos financieros transitorios que incrementan el endeudamiento y postergan el problema de fondo.
Decreto 23/2026:
