Industria panadera en alerta: denuncian que los molinos "congelan" las entregas

En diálogo con medios del sector, Pinto relató que la advertencia llegó sobre el cierre de la semana, encendiendo alarmas en panaderías de todo el territorio bonaerense. Según su testimonio, las firmas molineras ya comunicaron que a partir de este viernes no despacharán más pedidos hasta después de que se definan las elecciones legislativas nacionales. Al ser consultado sobre el trasfondo de la medida, el dirigente fue tajante: las empresas “están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”. La frase, que no tardó en viralizarse, reavivó el debate sobre el poder que tienen los formadores de precios sobre alimentos esenciales.