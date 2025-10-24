Se rompió un caño maestro de agua en Belgrano y se inundó todo
El incidente fue en la calle La Pampa, a metros de la planta potabilizadora de AySA, y provocó un gran anegamiento.
Un caño de Aysa se rompió en el barrio porteño de Belgrano y provocó una inundación en las inmediaciones de Pampa y Ramsay.
El desperfecto generó una importante inundación en la zona, con líquido que avanzó sobre las veredas y la calle, por lo que se desplegó un operativo de Bomberos para drenar el agua y ordenar el tránsito.
La empresa informó que el daño se generó a las 9 de la mañana y desde las 10 personal técnico y operativo trabaja en el lugar para cerrar válvulas y evitar el anegamiento de la zona. Prevén posteriormente avanzar con las tareas correspondientes.
“Se trata de la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no se trata la misma cañería. Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes", señaló en un comunicado.
Y agregó: “La empresa informa que la afectación al servicio en la zona será mínima, ya que por las características de la red es posible compensar el suministro desde otros sectores”.
No obstante, mientras se extiendan las tareas de reparación, el tránsito sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta permanecerá interrumpido.
Por su parte, los bomberos informaron que no hubo ninguna vivienda afectada por la inundación derivada de la ruptura del caño.
Más allá de esta situación particular, que afectó a todos los vecinos de la cuadra y los vehículos estacionados en la zona, la ciudad de Buenos Aires fue epicentro en las últimas horas de fuertes lluvias que generaron diversas complicaciones durante la mañana. Sin embargo, donde más impactó la tormenta fue en la provincia de Buenos Aires.
Ayer, pasadas las 21, la tormenta llegó a Junín y zonas aledañas, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios.
Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7, donde se sintió con más fuerza el temporal.
Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario