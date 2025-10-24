Se rompió un caño maestro de agua en Belgrano y se inundó todo

No obstante, mientras se extiendan las tareas de reparación, el tránsito sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta permanecerá interrumpido.

Por su parte, los bomberos informaron que no hubo ninguna vivienda afectada por la inundación derivada de la ruptura del caño.

Más allá de esta situación particular, que afectó a todos los vecinos de la cuadra y los vehículos estacionados en la zona, la ciudad de Buenos Aires fue epicentro en las últimas horas de fuertes lluvias que generaron diversas complicaciones durante la mañana. Sin embargo, donde más impactó la tormenta fue en la provincia de Buenos Aires.

Ayer, pasadas las 21, la tormenta llegó a Junín y zonas aledañas, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7, donde se sintió con más fuerza el temporal.

Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.