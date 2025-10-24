Le dieron el alta médica a Lourdes de Bandana: cómo está de salud

El alerta sobre el paradero de la cantante lo había dado este jueves por la mañana su madre, quien denunció ante la Policía porteña que la mujer no se contactaba con ella desde el domingo 4 de octubre.

Cuando personal de la Policía acudió al domicilio de Lourdes en el barrio porteño de Palermo para investigar sobre el hecho, quien atendió la puerta fue su ex pareja, Leandro García Gómez. El hombre les negó el ingreso ya que las autoridades no contaban con una orden de allanamiento.

García Gómez habría atendido el timbre muy enojado y, de manera alterada, gritó que ya no era más pareja de Lourdes y que ella ya no vivía en ese domicilio. Además, explicó que él tampoco sabía dónde se encontraba.

En la tarde, la artista subió algunas historias en Instagram, con contenido poco claro. Después, publicó una foto de ella junto a su gato y un video, en donde buscaba aclarar su situación. Tras ello, no volvió a publicar nada y la incertidumbre continuó por el resto del día. En el medio, su amiga y compañera de Bandana, Lissa Vera, se presentó ante la Justicia y aseguró que la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez, es “una persona muy peligrosa”.

Más tarde, a través de una videollamada, Lourdes entró en contacto con el área de Búsquedas de Personas. “Con esto se van a dar cuenta que estoy re bien. Muchísimas gracias”, dijo Fernández en diálogo con una efectivo de la policía.

Por la noche, y durante el allanamiento, Gómez García estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento. Luego, fue trasladado hacia la dependencia judicial. Según informó TN, el empresario fue llevado a la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en Barracas, donde quedaría detenido hasta que se defina su situación judicial.