Le dieron el alta médica a Lourdes de Bandana: cómo está de salud
La cantante se retiró del Hospital Fernández durante la madrugada de este viernes y se encuentra junto a su mamá.
Luego de tres horas de internación, Lourdes Fernández fue dada de alta. La cantante llegó al Hospital Fernández en la madrugada del viernes en una ambulancia del SAME. Según trascendió, se encontraba deshidratada y al parecer con indicios de consumo de sustancias.
Los profesionales de salud le hicieron chequeos de rutina y lograron estabilizarla hasta que finalmente, le dieron el alta. El Ministerio de Salud confirmó la información y remarcó que "no presentaba sintomatologías".
Ayer, los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186.
“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, precisaron. En el lugar trabajó personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y el SAME.
Finalmente, pasadas las 22.30, la cantante fue trasladada al hospital Fernández para ser atendida. Según reportó América TV, al dejar el departamento se la pudo ver con dificultades para caminar y habría requerido la asistencia de los ambulancieros.
El alerta sobre el paradero de la cantante lo había dado este jueves por la mañana su madre, quien denunció ante la Policía porteña que la mujer no se contactaba con ella desde el domingo 4 de octubre.
Cuando personal de la Policía acudió al domicilio de Lourdes en el barrio porteño de Palermo para investigar sobre el hecho, quien atendió la puerta fue su ex pareja, Leandro García Gómez. El hombre les negó el ingreso ya que las autoridades no contaban con una orden de allanamiento.
García Gómez habría atendido el timbre muy enojado y, de manera alterada, gritó que ya no era más pareja de Lourdes y que ella ya no vivía en ese domicilio. Además, explicó que él tampoco sabía dónde se encontraba.
En la tarde, la artista subió algunas historias en Instagram, con contenido poco claro. Después, publicó una foto de ella junto a su gato y un video, en donde buscaba aclarar su situación. Tras ello, no volvió a publicar nada y la incertidumbre continuó por el resto del día. En el medio, su amiga y compañera de Bandana, Lissa Vera, se presentó ante la Justicia y aseguró que la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez, es “una persona muy peligrosa”.
Más tarde, a través de una videollamada, Lourdes entró en contacto con el área de Búsquedas de Personas. “Con esto se van a dar cuenta que estoy re bien. Muchísimas gracias”, dijo Fernández en diálogo con una efectivo de la policía.
Por la noche, y durante el allanamiento, Gómez García estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento. Luego, fue trasladado hacia la dependencia judicial. Según informó TN, el empresario fue llevado a la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en Barracas, donde quedaría detenido hasta que se defina su situación judicial.
