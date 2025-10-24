ARCA: las manera de pagar el monotributo y las escalas vigentes
El ARCA fijó el 20 de octubre como fecha límite para pagar la cuota mensual del monotributo. Los contribuyentes pueden elegir entre distintos métodos de pago habilitados. Si no abonan en término, se aplicarán intereses por mora, y quienes acumulen diez meses sin pagar serán dados de baja del régimen.
Formas de pago disponibles para abonar el monotributo
Para pagar la cuota mensual del monotributo, los contribuyentes pueden elegir entre distintas opciones que facilitan el trámite y permiten cumplir con la obligación de forma ágil y segura. Opciones disponibles:
- Sitio web de ARCA: Ingresando con clave fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” se genera el Volante Electrónico de Pago (VEP) con los datos de CUIT, período e importe. También puede hacerse desde CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
- Código QR: Se descarga el código y se paga desde una de las billeteras digitales habilitadas (como ePagos, Cuenta DNI, AL2, Belo, Fiwind o PVS). Es importante escanearlo desde la app, no desde la cámara del celular.
- Homebanking: Tras obtener la clave de acceso en un cajero automático de la misma red, el VEP se abona directamente desde la plataforma del banco, con acreditación inmediata.
- Red Banelco: Al elegir “Otras Operaciones” se genera una clave para luego pagar desde Pago Mis Cuentas.
- App ARCA Móvil o Mi Monotributo: Ambas permiten pagar la cuota mensual desde el celular. Si se genera un VEP, el pago se finaliza en la web de la entidad elegida.
- Homebanking sin clave fiscal: Permite ingresar al servicio “Presentación DDJJ y Pagos” desde el portal del banco, sin usar clave fiscal. Tras generar el VEP, el pago se completa desde el homebanking.
Escalas vigentes del monotributo en octubre
Estas son las escalas del monotributo vigentes en octubre, con los ingresos brutos máximos y el total mensual a pagar según categoría:
- Categoría A: hasta $8.992.597,87 paga $37.085,74.
- Categoría B: hasta $13.175.201,52 paga $42.216,41.
- Categoría C: hasta $18.473.166,15 paga $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (bienes).
- Categoría D: hasta $22.934.610,05 paga $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (bienes).
- Categoría E: hasta $26.977.793,60 paga $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (bienes).
- Categoría F: hasta $33.809.379,57 paga $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (bienes).
- Categoría G: hasta $40.431.835,35 paga $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (bienes).
- Categoría H: hasta $61.344.853,64 paga $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (bienes).
- Categoría I: hasta $68.664.410,05 paga $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (bienes).
- Categoría J: hasta $78.632.948,76 paga $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (bienes).
- Categoría K: hasta $94.805.682,90 paga $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (bienes).
