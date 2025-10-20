Industricidio: el uso de la capacidad instalada ya está en los niveles de la pandemia

El impacto de las importaciones

El panorama sectorial exhibe caídas generalizas. "Autopartes" lideró las caídas con un derrumbe de 10,8%, seguido por "Fundición" (-9,7%) y "Bienes de Capital" (-3,1%). Estos rubros consolidan un escenario complejo sin señales de recuperación a la vista.

"Maquinaria Agrícola", que había liderado el crecimiento desde comienzos de año, profundizó su desaceleración con una contracción de 4,8%, confirmando el cambio de tendencia iniciado en agosto. El único sector en terreno positivo fue "Carrocerías y Remolques", con un avance de 5,4%.

industria.jpg

El resto del entramado metalúrgico también mostró retrocesos: "Equipos y Aparatos Eléctricos" (-9,3%), "Equipamiento Médico" (-2,0%) y "Otros Productos de Metal" (-1,5%) interrumpieron la estabilidad de meses previos y volvieron a caer.

Por su parte, en agosto —último dato disponible— las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron 2.281 millones de dólares, un incremento interanual de 28,4% en dólares y de 55,4% en toneladas. Las compras al exterior continúan creciendo a una tasa promedio de 4,8% mensual desde junio de 2024, cuando tocaron su nivel más bajo.

En contraste, las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron 445 millones de dólares, una caída de 6,2% respecto al mismo mes de 2024.

Container importaciones exportaciones.jpg

Las expectativas para los próximos meses tampoco son alentadoras. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones. El empleo sectorial ya registra una caída interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto.

A nivel provincial, ningún distrito se salvó. Todos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en agosto. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento, mostrando una marcada desaceleración.

Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances del primer semestre. Buenos Aires (-6,2%) continuó con el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización.