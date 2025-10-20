ARCA: se estableció el monto límite de transferencias en octubre

Cuando se superan estos límites, ARCA puede derivar la operación a la Unidad de Información Financiera (UIF) y solicitar documentación que explique el origen de los fondos.

Entre los comprobantes aceptados se incluyen recibos de sueldo o jubilación, declaraciones juradas de impuestos, facturas por ventas o servicios, y constancias de transferencias previas. Este control busca garantizar transparencia en las operaciones financieras y evitar irregularidades, sin interferir con el uso cotidiano de las cuentas bancarias de los usuarios.