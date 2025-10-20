Radiografía de las exportaciones de carne de los Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una forma de ayudar a la Argentina es aumentando la cantidad de carne que comprará. La decisión forma parte del acuerdo comercial que estaría próximo a anunciarse. El anuncio generó preocupación al mismo tiempo ya que podría generar un encarecimiento de la carne en el mercado interno.

carne carniceria

“Compraríamos carne de res de la Argentina”, dijo Trump y agregó: “Si lo hacemos bajaremos los precios de la carne”.

Sin embargo Estados Unidos estaría dispuesta a mejorar el acceso a la carne argentina, en principio aumentando la cuota, no solo para bajar el precio sino también para sustituir parcialmente la reducción del ingreso de carne proveniente de Brasil en el marco del enfrentamiento que mantiene con Luiz Inácio Lula da Silva.

El precio de la carne es uno de los ítems que más aumentó en el último año en Estados Unidos.

La posibilidad de aumentar las exportaciones de carne argentina a los Estados Unidos sería así una ganancia para ambas partes: a Washington le serviría para atenuar la disminución de la provisión brasileña y ayudar a morigerar las presiones alcistas del precio en el mercado interno, y a la Argentina como fuente de dólares en un sector reconocido por la calidad y buen precio de su producción. Impactaría, sin embargo, en los precios locales que pagan los argentinos.

El propio presidente Milei dijo durante la semana que en el rubro comercial lo que se está negociando con Estados Unidos no es un Tratado de Libre Comercio o un acuerdo arancelario de tipo amplio, sino uno en torno “posiciones comerciales” específicas.