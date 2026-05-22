Insaciable: La Rural demanda "retenciones cero" tras el anuncio de Javier Milei

Se trata de la cuarta baja de las retenciones que anuncia el gobierno de Milei desde su asunción en diciembre de 2023. La primera fue en agosto de 2024 (a la exportación de carnes y lácteos), la segunda fue una reducción temporal anunciada en enero del 2025 y la tercera fue una baja - anunciada en diciembre pasado - para soja, maíz, sorgo, girasol y carnes.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Sobre la decisión, Pino analizó: "Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país”.

“Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza", insistió Pino. "Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino. Hoy empiezan tímidamente las líneas de crédito en algunos bancos”.

Más allá de su insistencia por las retenciones cero, Pino reconoció que este es "un Gobierno que tiene gente que entiende de campo" y agregó: "No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo, siempre fue algo lindo visto por los argentinos; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad”.

Pino reconoció además que se viene “una muy buena cosecha”.

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Baja de retenciones

“En este momento les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026. Pero no solo eso. Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y, a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028, si nosotros reelegimos", confirmó el Presidente el jueves.

Milei volvió además a insistir con uno de los ejes centrales de su discurso económico: la reducción de la presión tributaria y del tamaño del Estado. “Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “los impuestos son un robo”.

El Presidente también anunció un esquema de reducción gradual de derechos de exportación para distintas ramas industriales. “A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero”, señaló. Según explicó, el Ministerio de Economía dará a conocer en los próximos días el cronograma completo de implementación.