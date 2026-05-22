Para Juan Carlos de Pablo, la economía "no está parada"

A pesar de la caída de la actividad económica, de los niveles récord de capacidad ociosa de la Industria y el cierre de empresas, De Pablo negó que la economía esté parada.

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"La economía no está parada", sentenció sin ambages y señaló: "si tomamos del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica que informa todos los meses el Indec), no la variación mensual, sino la tendencia ciclo, viene creciendo despacito en los últimos tres meses, 0,4; 0,4; 0,4”.

Y aseguró que la caída en las importaciones, que refleja la baja de consumo pero también de inversión productiva, puede responder a fenómenos como sustitución local de insumos o consumo de stocks.

También desdeñó de la economía "a dos velocidades", en la que la minería, energía y campo, sectores que generan poca mano de obra, crecen a pasos agigantados mientras que Comercio, Industria y Construcción, grandes generadores de empleo, caen si cesar.

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"¿Pero de dónde salió esto de que los sectores tienen que crecer o de que sea a la misma velocidad? Cuando yo fui a la facultad, hace algunos añitos, estudiamos crecimiento equilibrado y desequilibrado, pero ellos estaban en los papeles”, sentenció.

Sobre la coyuntura cambiaria señaló que "hoy sobran dólares por todos lados" y advirtió que "estamos hablando de lo que técnicamente se llama una enfermedad holandesa. Cae el tipo de cambio, no cae más en términos nominales porque está comprando el Banco Central, con lo cual se descoloca el resto de la producción”.