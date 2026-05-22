Crisis en el PAMI: el Gobierno busca garantizar su funcionamiento y le gira 580 mil millones de pesos
En medio de la caída de prestaciones en el PAMI por demoras en los pagos, el Gobierno busca sortear la crisis que causó su política de ajuste a los jubilados.
El gobierno de Javier Milei hizo del ajuste a los jubilados una de las patas claves de su plan de "déficit cero". En ese camino el PAMI entró en una profunda crisis de pagos que se tradujo en la caída de prestaciones y la falta de entrega de medicamentos a sus afiliados. Ahora, para intentar sortear el nuevo escándalo producto de las políticas libertarias, el gobierno de Milei resolvió girarle al PAMI 580 mil millones pesos para intentar sortear la crisis.
Así el Ministerio de Economía dispusopor medio de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda publicada este viernes en el Boletín Oficial, un auxilio financiero al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.
Esta decisión administrativa responde a la "crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto", según se detalla en la Resolución.
El financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos programados para el año en curso.
Es decir que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte.
El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de 173.672.159.684 pesos.
Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de 164.037.509.356 pesos.
El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de 187.363.497.440 pesos.
Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.
La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.
La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.
Resolución Conjunta 26/2026:
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