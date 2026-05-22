Crisis en el PAMI: el Gobierno busca garantizar su funcionamiento y le gira 580 mil millones de pesos

Es decir que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte.

El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de 164.037.509.356 pesos.

policía jubilados

El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de 187.363.497.440 pesos.

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

Resolución Conjunta 26/2026:

aviso_342285