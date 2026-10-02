El Riesgo País sigue subiendo y alcanzó su número más alto en casi un año
Este viernes trepó hasta los 655 puntos básicos, un 2,99% por encima de la jornada anterior, para ubicarse en su punto más alto en los últimos once meses.
Los mercados parecen no estar respondiendo positivamente a los deseos del Gobierno Nacional, ni siquiera con los casi cotidianos anuncios referidos a las virtudes del plan económico que derramará sus beneficios después del año 2031, como afirmó Luis Caputo ante el 62° Coloquio de IDEA.
Uno de los indicios que muestran un mercado financiero al menos inquieto, es el riesgo país que elabora para la Argentina la banca JP Morgan y que tiene como consecuencia directa el encarecimiento del crédito internacional.
Desde hace muchos días no para de su subir y este viernes trepó hasta los 655 puntos básicos, un 2,99% por encima de la jornada anterior, para ubicarse en su punto más alto en los últimos once meses. El anterior nivel más alto había sido alcanzado en marzo, cuando llegaba a 637 puntos, ahora superados ampliamente.
Una parte de la explicación puede a encontrarse en la volatilidad internacional del precio del petróleo o la suba de las tasas largas en los Estados Unidos, después del reciente cambio de postura de la Reserva Federal (Fed), lo que elevó el costo de financiamiento para los mercados emergentes.
Pero el frente interno parece ser el determinante, sobre todo luego de los datos de actividad y confianza publicados esta semana, que muestran una economía con señales de debilidad y al borde de la recesión técnica, con menor acumulación de reservas y acuciantes necesidades de financiamiento para 2027.
Con ese marco como telón de fondo, el S&P Merval retrocedió 5,7% en dólares durante la última semana septiembre y cerró el mes pasado con una baja de 8,1%, hasta volver a niveles previos a las elecciones legislativas de 2025, cuando triunfaba el oficialismo y los mercados desbordaban optimismo. Y a los títulos soberanos tampoco les va meuor, ya que este viernes cayeron hasta 0,4%.
¿Cuál fue la respuesta del Gobierno ante la mala racha que no se detiene? Javier Milei fue el vocero privilegiado, al afirmar en clave electoral que el salto del riesgo país se debe a la “coyuntura internacional” pero, en caso de ser reelecto el año próximo, ese índice “se desplomará”.
Para Luis Caputo, en tanto, el riesgo país sube sin parar como respuesta al "temor a volver al infierno" que existe en la previa a las elecciones de 2027 y la eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof, a quien calificó como "el anticristo".
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