El Riesgo País sigue subiendo y alcanzó su número más alto en casi un año

Con ese marco como telón de fondo, el S&P Merval retrocedió 5,7% en dólares durante la última semana septiembre y cerró el mes pasado con una baja de 8,1%, hasta volver a niveles previos a las elecciones legislativas de 2025, cuando triunfaba el oficialismo y los mercados desbordaban optimismo. Y a los títulos soberanos tampoco les va meuor, ya que este viernes cayeron hasta 0,4%.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno ante la mala racha que no se detiene? Javier Milei fue el vocero privilegiado, al afirmar en clave electoral que el salto del riesgo país se debe a la “coyuntura internacional” pero, en caso de ser reelecto el año próximo, ese índice “se desplomará”.

Para Luis Caputo, en tanto, el riesgo país sube sin parar como respuesta al "temor a volver al infierno" que existe en la previa a las elecciones de 2027 y la eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof, a quien calificó como "el anticristo".