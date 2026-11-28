Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027.

Proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

Proyecto de Ley de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria.

Proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para la elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles.

Proyecto de Ley de Combate Contra el Juego Ilegal.

Proyecto de Ley de Hojarasca.

Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos, a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Proyecto de Ley de Competitividad Financiera, a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.