Javier Milei firmó el decreto 1433 y convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso: qué proyectos entran
La medida firmada por el Presidente y Diego Santilli habilita once puntos en diciembre, con el Presupuesto 2027 y el Súper RIGI.
El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para diciembre mediante el decreto 1433, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La medida formalizada tras la reunión de la mesa política en la Casa Rosada se apoya en los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, e incluye once puntos en su anexo para avanzar con iniciativas que no se trataron en el período ordinario.
Cómo se formalizó el llamado y qué incluye el temario
El decreto habilita el tratamiento de proyectos ya ingresados en Diputados y el Senado, iniciativas anunciadas como pendientes de envío por el Poder Ejecutivo y pliegos para designaciones y promociones en la Cámara alta.
Entre los ejes centrales figuran el Presupuesto 2027, el denominado Súper RIGI, la reforma electoral integral, regulaciones sectoriales y acuerdos bilaterales.
Los once puntos habilitados por el decreto 1433
El temario oficial dispuesto por el Ejecutivo abarca los siguientes once puntos:
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Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027.
Proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).
Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.
Proyecto de Ley de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria.
Proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para la elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles.
Proyecto de Ley de Combate Contra el Juego Ilegal.
Proyecto de Ley de Hojarasca.
Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos, a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Proyecto de Ley de Competitividad Financiera, a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Consideración de Pliegos que requieran Acuerdos para designaciones y promociones del Senado enviadas y a ser enviadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
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