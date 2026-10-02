Según Luis Caputo, el riesgo país subió por "temor a volver al infierno" de administraciones anteriores

Luis Caputo ofreció su explicación de por qué el riesgo país subió arriba de los 600 puntos: es culpa del resto.

"Pero no es sólo eso: también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno", agregó.

Para el jueves de esta semana, el riesgo país había escalado hasta los 636 puntos básicos, un 4,78% por encima del publicado el miércoles 30 de septiembre.

Caputo aseguró que el gobierno va a "continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo", entre ellas, la reforma previsional, porque "cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados" que no tenían aportes.

Además, sostuvo que Casa Rosada no quiere que la moneda "se siga devaluando", porque "la devaluación es solo sueldos miserables para la gente".

"Éste es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano", enfatizó el ministro de Economía, y agregó un mensaje a los empresarios que lo vieron en la reunión de Mar del Plata: "Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular".