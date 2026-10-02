Según Luis Caputo, el riesgo país subió por "temor a volver al infierno" de administraciones anteriores
El titular del Palacio de Hacienda afirmó que como país "estábamos acostumbrados y normalizados a planes como el Corralito o el Bonex".
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta semana que el riesgo país subió como respuesta al "temor a volver al infierno" que existe en la previa a las elecciones de 2027 y por un "shock externo bastante brutal".
Aunque Luis Caputo se encuentra en París como parte de la comitiva de Javier Milei para la Argentina Week, este viernes participó del 62 Coloquio de IDEA en Mar del Plata a través de una entrevista que grabó especialmente para el evento en la que aseguró que "pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino".
"No creemos que vaya a pasar", consideró Luis Caputo en días en que Javier Milei y todos sus adeptos fogonean la idea de la reelección en 2027.
En otra parte de la entrevista el titular del Palacio de Hacienda reconoció que "hubo una suba importante" del riesgo país y ofreció su explicación psicológica para la cifra calculada por la firma JP Morgan sobre cuán confiable es la Argentina en términos financieros.
"Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco", explicó Caputo durante la entrevista.
"Pero no es sólo eso: también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno", agregó.
Para el jueves de esta semana, el riesgo país había escalado hasta los 636 puntos básicos, un 4,78% por encima del publicado el miércoles 30 de septiembre.
Caputo aseguró que el gobierno va a "continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo", entre ellas, la reforma previsional, porque "cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados" que no tenían aportes.
Además, sostuvo que Casa Rosada no quiere que la moneda "se siga devaluando", porque "la devaluación es solo sueldos miserables para la gente".
"Éste es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano", enfatizó el ministro de Economía, y agregó un mensaje a los empresarios que lo vieron en la reunión de Mar del Plata: "Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario