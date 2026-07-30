 Jubilaciones de ANSES: el bono de agosto confirmado para los jubilados

Los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Con la actualización que aplicará ANSES en agosto, los nuevos haberes para jubilados y pensionados quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92, más un bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el total a $489.775,92.

$419.775,92, más un de $70.000, lo que llevará el total a $489.775,92. Jubilación máxima: $2.824.694,50, sin acceso al bono.

$2.824.694,50, sin acceso al bono. PUAM: $335.820,74 de haber, más el refuerzo de $70.000, por un total de $405.820,74.

$335.820,74 de haber, más el refuerzo de $70.000, por un total de $405.820,74. PNC por invalidez o vejez: $293.843,14 de haber, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $363.843,14.

El bono extraordinario de $70.000 será cobrado de manera completa por quienes perciban la jubilación mínima. En tanto, los beneficiarios con haberes superiores recibirán un monto variable, ya que el refuerzo se reducirá de forma gradual hasta completar un ingreso de $489.775,92. Quienes superen ese valor con su prestación mensual quedarán excluidos del beneficio.

Además de los jubilados, ANSES confirmó que el refuerzo también será abonado a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a determinados beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que reúnan los requisitos previstos para acceder al pago adicional.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES

Quienes estén por iniciar su jubilación pueden comenzar el trámite de manera online desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Antes de avanzar, es importante verificar la Historia Laboral para confirmar que todos los aportes efectuados durante la trayectoria laboral figuren correctamente registrados.

En caso de detectar aportes faltantes, será necesario presentar la documentación que los respalde, como certificados de servicios, recibos de sueldo u otros comprobantes que acrediten la relación laboral. Luego de reunir esa información, el siguiente paso será cargar la documentación en el sistema y pedir un turno para finalizar el trámite en una oficina de ANSES.

El día asignado para la atención presencial, el futuro jubilado deberá concurrir con el DNI y toda la documentación que respalde los períodos sin registrar. Tener la información previsional al día antes de comenzar el trámite ayuda a agilizar la gestión, reducir demoras y facilitar la obtención de la jubilación.