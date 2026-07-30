Jubilaciones de ANSES: el bono de agosto confirmado para los jubilados
Los jubilados cobrarán en agosto un incremento del 1,89% dispuesto por ANSES y, si perciben el haber mínimo, también recibirán un bono de $70.000.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES tendrán en agosto de 2026 una actualización en sus haberes. El incremento surge de la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los pagos de manera mensual de acuerdo con la inflación.
La medida también beneficiará a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Con la aplicación del aumento del 1,89%, los montos que abonará ANSES volverán a modificarse. Además, los jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos recibirán un bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que elevará el total a cobrar durante agosto. A continuación, conocé cuáles serán los nuevos haberes y quiénes cumplirán con los requisitos para acceder a este beneficio.
Cuánto cobran los jubilados en agosto con el aumento, la mínima y el bono de ANSES
El incremento que aplicará ANSES en agosto será del 1,89%, un porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, dato publicado por el INDEC. De acuerdo con el actual sistema de movilidad previsional, las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses utilizando la inflación registrada dos meses antes como referencia.
Tras esta suba, la jubilación mínima se elevará de $411.978,74 a $419.775,92. Además, los jubilados que perciben el haber más bajo recibirán el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $489.775,92 durante agosto.
Los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:
Con la actualización que aplicará ANSES en agosto, los nuevos haberes para jubilados y pensionados quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92, más un bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el total a $489.775,92.
- Jubilación máxima: $2.824.694,50, sin acceso al bono.
- PUAM: $335.820,74 de haber, más el refuerzo de $70.000, por un total de $405.820,74.
- PNC por invalidez o vejez: $293.843,14 de haber, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $363.843,14.
El bono extraordinario de $70.000 será cobrado de manera completa por quienes perciban la jubilación mínima. En tanto, los beneficiarios con haberes superiores recibirán un monto variable, ya que el refuerzo se reducirá de forma gradual hasta completar un ingreso de $489.775,92. Quienes superen ese valor con su prestación mensual quedarán excluidos del beneficio.
Además de los jubilados, ANSES confirmó que el refuerzo también será abonado a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a determinados beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que reúnan los requisitos previstos para acceder al pago adicional.
Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES
Quienes estén por iniciar su jubilación pueden comenzar el trámite de manera online desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Antes de avanzar, es importante verificar la Historia Laboral para confirmar que todos los aportes efectuados durante la trayectoria laboral figuren correctamente registrados.
En caso de detectar aportes faltantes, será necesario presentar la documentación que los respalde, como certificados de servicios, recibos de sueldo u otros comprobantes que acrediten la relación laboral. Luego de reunir esa información, el siguiente paso será cargar la documentación en el sistema y pedir un turno para finalizar el trámite en una oficina de ANSES.
El día asignado para la atención presencial, el futuro jubilado deberá concurrir con el DNI y toda la documentación que respalde los períodos sin registrar. Tener la información previsional al día antes de comenzar el trámite ayuda a agilizar la gestión, reducir demoras y facilitar la obtención de la jubilación.
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