La decisión que tomó Lionel Messi con Inter Miami tras el Mundial 2026
El club de Florida le había dado licencia sin fecha de regreso, pero el astro argentino decidió volver incluso antes que su compañero Rodrigo De Paul.
El descanso llegó a su fin para el mejor jugador del planeta. Luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina y de unos días de desconexión en su intimidad familiar en Rosario, Lionel Messi armó las valijas y regresó a los Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.
A las pocas horas de pisar suelo estadounidense, al astro se lo pudo ver ingresando al predio de entrenamiento de la franquicia de Florida con su clásico mate en mano, una postal tan tradicional como imperturbable, antes de pisar el césped para sumarse a los trabajos físicos y tácticos junto al plantel.
Lo que llamó poderosamente la atención en el entorno del club rosarino y estadounidense fue la rapidez con la que el capitán decidió retomar las actividades. Desde la directiva de Las Garzas le habían otorgado absoluta libertad y toda la licencia que deseara tras la exigencia de la Copa del Mundo, a tal punto que su ladero y compañero, Rodrigo de Paul, todavía no se reincorporó al equipo.
Sin embargo, fiel a su voracidad competitiva, Messi decidió recortar sus días de descanso y se tomó apenas diez días para volver a ponerse los botines.
Lionel Messi mantiene su silencio ante los micrófonos
En la vereda opuesta a su rapidez para regresar a las canchas se mantiene su postura frente a la prensa. El rosarino continúa sin hablar públicamente: no lo hizo tras consumarse la final perdida con la Selección Argentina en el certamen ecuménico, y mantuvo esa misma línea al arribar a Miami, eligiendo dejar que su jerarquía hable exclusivamente dentro del campo de juego.
El tiempo apremia. En apenas una semana, el Inter Miami tendrá acción oficial por la Leagues Cup, y el diez ya se enfoca de lleno en recuperar el ritmo futbolístico para guiar a su equipo hacia un nuevo objetivo internacional.
Lo que todavía es una incógnita es su futuro en la Selección Argentina. Algunos futbolistas habían deslizado que la final contra España pudo haber sido su último encuentro con la camiseta albiceleste, aunque de momento no hubo una confirmación oficial, a la espera de que opte por continuar algún tiempo más.
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