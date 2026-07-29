La decisión que tomó Lionel Messi con Inter Miami tras el Mundial 2026

El tiempo apremia. En apenas una semana, el Inter Miami tendrá acción oficial por la Leagues Cup, y el diez ya se enfoca de lleno en recuperar el ritmo futbolístico para guiar a su equipo hacia un nuevo objetivo internacional.

Lo que todavía es una incógnita es su futuro en la Selección Argentina. Algunos futbolistas habían deslizado que la final contra España pudo haber sido su último encuentro con la camiseta albiceleste, aunque de momento no hubo una confirmación oficial, a la espera de que opte por continuar algún tiempo más.