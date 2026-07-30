Gastón Edul estaría en pareja con una exparticipante de Gran Hermano: quién es
En LAM aseguraron que el periodista deportivo decidió tomarse sus vacaciones post Mundial junto a ella. Conocé de quién se trata y los detalles de su amor.
El periodista deportivo Gastón Edul se encuentra una vez más bajo la lupa mediática por cuestiones sentimentales. Durante la emisión del programa LAM, los panelistas revelaron que el comunicador estaría comenzando un vínculo amoroso con Sabrina Cortez, ex concursante del ciclo "Gran Hermano", e indicaron que la relación habría adquirido mayor firmeza en los últimos tiempos.
La primicia fue confirmada en vivo por Pepe Ochoa, quien exclamó al aire: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano“, generando asombro entre sus compañeros de equipo. Inmediatamente después, el panelista rememoró los antecedentes de este acercamiento al señalar que “el año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio“.
Una invitación especial en un contexto delicado
El periodista del ciclo de espectáculos brindó más detalles sobre la dinámica de la pareja y aseguró que la iniciativa para concretar el reencuentro partió del propio Gastón Edul: "Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió“, reveló Ochoa sobre las vacaciones compartidas en el exterior.
En la emisión del ciclo también destacaron el trasfondo emocional que rodea a la influencer, quien atraviesa un momento complejo debido al reciente fallecimiento de su madre. Esta situación le otorga una connotación particular al acompañamiento del periodista en la vida de Cortez, según explicaron los integrantes de la mesa.
Eso sí, a pesar de que ni Edul ni Cortez hablaron, al menos por ahora, de manera pública sobre la relación, desde la producción de "LAM" ratificaron que este acercamiento difiere del coqueteo registrado el año pasado. Las versiones apuntan a que el vínculo entre Gastón Edul y la ex "Gran Hermano" progresa a paso firme, consolidando las sospechas de un noviazgo en puerta dentro de la farándula.
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