Gastón Edul estaría en pareja con una exparticipante de Gran Hermano: quién es

La primicia fue confirmada en vivo por Pepe Ochoa, quien exclamó al aire: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano“, generando asombro entre sus compañeros de equipo. Inmediatamente después, el panelista rememoró los antecedentes de este acercamiento al señalar que “el año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio“.