Oficializan suba de las jubilaciones y asignaciones para agosto: continúa el bono de $70.000
El Gobierno publicó los nuevos valores de los haberes previsionales y de las asignaciones familiares, que se actualizarán según la inflación de junio.
El Gobierno oficializó este jueves el aumento que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares durante agosto, en línea con el mecanismo de actualización mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba será del 1,89%, porcentaje correspondiente a la inflación registrada por el INDEC durante junio, y alcanzará a todas las prestaciones administradas por la ANSES.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 232/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establecieron los nuevos montos que regirán desde el próximo mes para los beneficiarios del sistema previsional nacional. De esta manera, el haber mínimo para jubilados y pensionados pasará a ser de $419.775,93, mientras que el haber máximo mensual quedó fijado en $2.824.694,49.
Además de la actualización de los haberes, el Ejecutivo confirmó la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000, un refuerzo económico que comenzó a abonarse en 2024 como una herramienta para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos previsionales. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 686/2026.
Con ese adicional, quienes perciban la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $489.775,93 durante agosto. Según establece la normativa, el bono será cobrado en su totalidad por aquellos beneficiarios cuyos ingresos no superen el haber mínimo garantizado. En tanto, quienes perciban una suma superior recibirán un monto proporcional que les permita alcanzar el límite establecido por la combinación del haber mínimo más el bono extraordinario.
El decreto también aclara que este refuerzo mantiene su carácter de no remunerativo. En consecuencia, no estará sujeto a descuentos, retenciones ni será considerado para el cálculo de otros beneficios o prestaciones del sistema previsional.
La actualización mensual de las jubilaciones responde al esquema implementado desde julio de 2024, cuando el Gobierno modificó la fórmula de movilidad previsional para que los haberes evolucionen de acuerdo con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En esta oportunidad, el ajuste toma como referencia el IPC de junio, que fue del 1,89%.
Junto con los nuevos haberes, también fueron actualizados los parámetros que regulan los aportes previsionales. Desde agosto, la base imponible mínima será de $141.380,42, mientras que la máxima ascenderá a $4.594.798,23. Estos valores serán utilizados para determinar los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Por otra parte, la Prestación Básica Universal (PBU) aumentará hasta $192.028,32, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará establecida en $335.820,74 mensuales, también con la actualización derivada del índice inflacionario.
La Resolución 233/2026, publicada en simultáneo, también dispuso un incremento del 1,89% para las asignaciones familiares. Como parte de esa actualización, se redefinieron los límites de ingresos del grupo familiar para acceder al beneficio. En ese sentido, el Gobierno determinó que quienes registren ingresos superiores a $3.092.203 quedarán excluidos del régimen de asignaciones familiares.
Los nuevos valores de las asignaciones de ANSES
Asignaciones por hijo
- IGF hasta $1.167.863: $75.433
- IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $50.884
- IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $30.777
- IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $15.881
Asignación por hijo (zona 1)
- IGF hasta $1.167.863: $75.433
- IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $67.201
- IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $60.571
- IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $31.048
Asignación por hijo (zonas 3 y 4)
- Hasta $162.648
Asignación por hijo con discapacidad
- IGF hasta $1.167.863: $245.597
- IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $173.745
- IGF superior a $1.712.784: $109.656
Asignación por hijo con discapacidad (zona 1)
- IGF hasta $1.167.863: $245.597
- IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $236.906
- IGF superior a $1.712.784: $228.093
Prenatal
- IGF hasta $1.167.863: $75.433
- IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $50.884
- IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $30.777
- IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $15.881
Prenatal (zona 1)
- IGF hasta $1.167.863: $75.433
- IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $67.201
- IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $60.571
- IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $31.048
Nacimiento
- $87.926
Adopción
- $525.682
Matrimonio
- $131.652
Ayuda escolar anual
- Valor general: $55.672
- Zona 1: $74.257
Ayuda escolar anual (hijo con discapacidad)
- Valor general: $55.672
- Zona 1: $74.257
Asignación por cónyuge
- Valor general: $18.304
- Zona 1: $36.312
Asignación Universal para Protección Social
Asignación por hijo y por embarazo:
- Valor general: $150.848
- Zona 1: $196.103
Asignación por hijo con discapacidad
- Valor general: $491.173
- Zona 1: $638.525
Asignación por nacimiento
- $87.926
- Igual para valor general y zona 1
Asignación por adopción
- $525.682
- Igual para valor general y zona 1
Ayuda escolar anual
- $55.672
- Igual para valor general y zona 1
Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad
- $55.672
- Igual para valor general y zona 1
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