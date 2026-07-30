Oficializan suba de las jubilaciones y asignaciones para agosto: continúa el bono de $70.000

La actualización mensual de las jubilaciones responde al esquema implementado desde julio de 2024, cuando el Gobierno modificó la fórmula de movilidad previsional para que los haberes evolucionen de acuerdo con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En esta oportunidad, el ajuste toma como referencia el IPC de junio, que fue del 1,89%.

Junto con los nuevos haberes, también fueron actualizados los parámetros que regulan los aportes previsionales. Desde agosto, la base imponible mínima será de $141.380,42, mientras que la máxima ascenderá a $4.594.798,23. Estos valores serán utilizados para determinar los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por otra parte, la Prestación Básica Universal (PBU) aumentará hasta $192.028,32, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará establecida en $335.820,74 mensuales, también con la actualización derivada del índice inflacionario.

La Resolución 233/2026, publicada en simultáneo, también dispuso un incremento del 1,89% para las asignaciones familiares. Como parte de esa actualización, se redefinieron los límites de ingresos del grupo familiar para acceder al beneficio. En ese sentido, el Gobierno determinó que quienes registren ingresos superiores a $3.092.203 quedarán excluidos del régimen de asignaciones familiares.

Los nuevos valores de las asignaciones de ANSES

Asignaciones por hijo

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $50.884

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $30.777

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $15.881

Asignación por hijo (zona 1)

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $67.201

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $60.571

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $31.048

Asignación por hijo (zonas 3 y 4)

Hasta $162.648

Asignación por hijo con discapacidad

IGF hasta $1.167.863: $245.597

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $173.745

IGF superior a $1.712.784: $109.656

Asignación por hijo con discapacidad (zona 1)

IGF hasta $1.167.863: $245.597

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $236.906

IGF superior a $1.712.784: $228.093

Prenatal

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $50.884

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $30.777

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $15.881

Prenatal (zona 1)

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $67.201

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $60.571

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $31.048

Nacimiento

$87.926

Adopción

$525.682

Matrimonio

$131.652

Ayuda escolar anual

Valor general: $55.672

Zona 1: $74.257

Ayuda escolar anual (hijo con discapacidad)

Valor general: $55.672

Zona 1: $74.257

Asignación por cónyuge

Valor general: $18.304

Zona 1: $36.312

Asignación Universal para Protección Social

Asignación por hijo y por embarazo:

Valor general: $150.848

Zona 1: $196.103

Asignación por hijo con discapacidad

Valor general: $491.173

Zona 1: $638.525

Asignación por nacimiento

$87.926

Igual para valor general y zona 1

Asignación por adopción

$525.682

Igual para valor general y zona 1

Ayuda escolar anual

$55.672

Igual para valor general y zona 1

Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad