Créditos ANSES: cómo saber las cuotas que se deben y el monto exigido en cada liquidación
La iniciativa busca que jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH cancelen deudas con tasas preferenciales. Conocé los requisitos.
Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien el organismo no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.
El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.
Cómo consultar los créditos y las cuotas
Para consultar por el crédito de ANSES que cada persona sacó, se necesita tener CUIL y la clave de Seguridad Social, para así poder ingresar a Mi ANSES. Una vez en el portal, se debe ingresar a la opción Créditos ANSES y allí revisar los créditos vigentes que cada uno tenga.
Además, también se puede consultar y cambiar el CBU de la cuenta de donde se debitan las cuotas restantes del crédito ANSES o consultar la cantidad de estas y el monto a pagar por cada una.
Desde ANSES también reiteraron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.
Los montos de las cuotas de los créditos ANSES
ANSES también dio a conocer los montos de las cuotas de los créditos. Los montos son iguales desde la segunda cuota y hasta el final, mientras que en el caso de la primera cuota, se pagan gastos administrativos, por eso es que esta ha sido más alta que el resto.
¿Se puede sacar un nuevo crédito?
Los créditos que otorgaba ANSES a trabajadores y jubilados se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.
No obstante, jubilados, trabajadores e incluso personas que reciban asignaciones sociales de ANSES pueden obtener préstamos en algunos bancos que ofrecen características especiales para los créditos solicitados.
De hecho, desde algunos bloques políticos se han presentado proyectos para que ANSES disponga de nuevos créditos para dar, pero estos no han sido aprobados por el Congreso.
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