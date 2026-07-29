Ayuda Escolar de ANSES: cómo cobrar el monto de $85.000
Si todavía no cobraste la Ayuda Escolar, ANSES permite acceder a los $85.000 por hijo al presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre.
Las familias que todavía no recibieron la Ayuda Escolar aún pueden acceder al beneficio de ANSES, siempre que presenten el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre. El organismo informó cómo completar el trámite, ya sea de manera online o presencial, y detalló quiénes cumplen con los requisitos para cobrar el monto correspondiente.
La ANSES recordó que el pago de la Ayuda Escolar Anual continúa disponible para los beneficiarios que no lo percibieron durante el inicio del ciclo lectivo 2026. Para acceder al beneficio es indispensable acreditar que los hijos asisten regularmente a un establecimiento educativo mediante la entrega del Certificado de Escolaridad.
Durante marzo de este año, ANSES depositó automáticamente la Ayuda Escolar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que ya tenían registrada la información escolar de sus hijos en la base de datos del organismo.
En cambio, quienes no cobraron ese pago aún conservan la posibilidad de gestionarlo hasta el 31 de diciembre de 2026. Una vez presentada y validada la documentación, el dinero se acreditará en un plazo aproximado de 60 días en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario recibe las prestaciones de AUH o SUAF.
Cuánto paga la Ayuda Escolar 2026
Según lo establecido por el Decreto 115/2026, la Ayuda Escolar Anual otorga un total de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos de escolaridad.
El beneficio se integra de la siguiente manera:
- Asignación base: $55.672.
- Refuerzo extraordinario: $29.328.
Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en Mi Anses
La gestión para cobrar la Ayuda Escolar puede completarse de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial en cualquiera de las oficinas del organismo.
Para realizar el trámite por Internet, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Acceder al menú "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar un Certificado Escolar".
- Hacer clic en "Generar Certificado" y completar la información requerida.
- Descargar e imprimir el formulario.
- Llevar el documento al establecimiento educativo para que las autoridades lo completen y lo firmen.
Qué revisar antes de cargar el Certificado de Escolaridad
Antes de presentar la documentación, ANSES aconseja verificar que el certificado:
- Corresponda al ciclo lectivo vigente.
- Contenga todos los datos completos y sean claramente legibles.
- No presente correcciones, tachaduras ni enmiendas.
- Indique la condición de Alumno Regular y, cuando corresponda, que el establecimiento esté incorporado a la enseñanza oficial.
Una vez firmado por la institución educativa, el titular deberá completar los últimos pasos del trámite:
- Sacar una foto nítida o escanear el Certificado de Escolaridad.
- Ingresar nuevamente a Mi ANSES.
- Elegir la opción "Subir Certificado" y cargar la imagen para finalizar la gestión.
Quienes prefieran hacer el trámite de forma presencial también pueden presentar el Certificado de Escolaridad sin necesidad de solicitar turno previo. Para ello, basta con acercarse a cualquier oficina de ANSES o a los operativos de atención territorial que el organismo realiza en distintas localidades del país.
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