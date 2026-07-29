 Ayuda Escolar de ANSES: cómo cobrar el monto de $85.000

El beneficio se integra de la siguiente manera:

Asignación base: $55.672 .

. Refuerzo extraordinario: $29.328.

Cómo presentar el Certificado de Escolaridad en Mi Anses

La gestión para cobrar la Ayuda Escolar puede completarse de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial en cualquiera de las oficinas del organismo.

Para realizar el trámite por Internet, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

con el y la . Acceder al menú "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar un Certificado Escolar" .

y seleccionar la opción . Hacer clic en "Generar Certificado" y completar la información requerida.

y completar la información requerida. Descargar e imprimir el formulario.

Llevar el documento al establecimiento educativo para que las autoridades lo completen y lo firmen.

Qué revisar antes de cargar el Certificado de Escolaridad

Antes de presentar la documentación, ANSES aconseja verificar que el certificado:

Corresponda al ciclo lectivo vigente .

. Contenga todos los datos completos y sean claramente legibles.

No presente correcciones, tachaduras ni enmiendas.

Indique la condición de Alumno Regular y, cuando corresponda, que el establecimiento esté incorporado a la enseñanza oficial.

Una vez firmado por la institución educativa, el titular deberá completar los últimos pasos del trámite:

Sacar una foto nítida o escanear el Certificado de Escolaridad .

. Ingresar nuevamente a Mi ANSES .

. Elegir la opción "Subir Certificado" y cargar la imagen para finalizar la gestión.

Quienes prefieran hacer el trámite de forma presencial también pueden presentar el Certificado de Escolaridad sin necesidad de solicitar turno previo. Para ello, basta con acercarse a cualquier oficina de ANSES o a los operativos de atención territorial que el organismo realiza en distintas localidades del país.