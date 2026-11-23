Cronograma de pago según la terminación del DNI

El calendario de acreditación para jubilados que perciben el haber mínimo se extenderá entre el 9 y el 20 de noviembre. Los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobrarán el 11; en 1, el 12; en 2, 3 y 4, el 13; en 5, el 16; en 6, el 17; en 7, el 18; en 8, el 19; y en 9, el 20. Para quienes superen el haber mínimo, el esquema regirá del 24 al 30 de noviembre.