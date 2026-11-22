Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas?



CIAO! https://t.co/m7WNkjmt4t — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2026

Cómo funciona la cobertura y el cruce con la AGN

La publicación se da en el marco de la polémica desatada por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las reservas enviadas al exterior que, según indicó Milei, se encuentran en Suiza, en la cuenta del BIS, en el que el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, señaló que en 2025 el BCRA registró una pérdida de USD 1.023 millones por operaciones vinculadas a la trayectoria del precio internacional del oro.