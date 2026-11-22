Javier Milei defendió el manejo del oro del BCRA tras la caída del precio y cuestionó a sus críticos
El Presidente defendió las coberturas sobre el oro ante una baja del metal y respondió a críticas por las pérdidas de 2025.
El presidente Javier Milei volvió a defender este domingo la gestión de las reservas de oro del Banco Central en la red social X, tras citar un reporte de mercado que ubicó en 37,1% la caída del metal precioso en medio de una liquidación global de activos financieros y materias primas.
En su mensaje, el mandatario apuntó contra economistas y dirigentes opositores que cuestionaron las operaciones financieras de la entidad monetaria, preguntó si alguno había salido a "pedir perdón" y advirtió sobre el riesgo de perder cerca del 40% de la posición en oro por supuestas "falencias técnicas".
Cómo funciona la cobertura y el cruce con la AGN
La publicación se da en el marco de la polémica desatada por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las reservas enviadas al exterior que, según indicó Milei, se encuentran en Suiza, en la cuenta del BIS, en el que el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, señaló que en 2025 el BCRA registró una pérdida de USD 1.023 millones por operaciones vinculadas a la trayectoria del precio internacional del oro.
Desde el oficialismo explicaron que los contratos operados funcionan como un seguro frente a bajas abruptas del metal a cambio de limitar ganancias ante subas pronunciadas, mientras Milei defendió un saldo neto favorable de unos USD 2.500 millones al sumar el valor del oro y el costo de los contratos; en paralelo, referentes opositores como el ex titular del BCRA Martín Redrado reclamaron mayor transparencia y atribuyeron el quebranto contable a un error de cálculo técnico.
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