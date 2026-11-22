Tras el cruce con Robertito Funes Ugarte la cuenta de Instagram de La Crostita triplicó sus seguidores
Luego de la repercusión del episodio en Palermo y de que el cronista pidiera que no le compraran más, el perfil multiplicó por tres su audiencia.
A raíz de la repercusión del episodio en Palermo y de que Robertito Funes Ugarte pidiera al aire que no le compraran más, la cuenta de Instagram vinculada a La Crostita triplicó sus seguidores.
El crecimiento se dio tras la viralización del recorte televisivo en el que el periodista reaccionó con furia contra un joven empleado de un foodtruck, perteneciente a un restaurante de sandwiches de Puerto Madero, llamado La Crostita, luego de que el trabajador le pidiera "un momento, por favor" mientras atendía durante un móvil en vivo para LN+.
La repercusión tras el cruce en Palermo
En la transmisión, Funes Ugarte descalificó al empleado frente a cámara, calificándolo como "un bobo importante", y luego se dirigió a la encargada del puesto gastronómico para quejarse, llamar a no ir a La Crostita y pedir al dueño que no contratara gente joven o antipática.
Tras difundirse el video, miles de usuarios criticaron en redes el trato del cronista hacia el trabajador, respaldaron al empleado y el perfil de Instagram asociado a La Crostita multiplicó por tres su cantidad de seguidores.
El empleado no se había enterado
Después de que se viralizara el incidente entre Funes Ugarte y el trabajador, llamado Joaco, Federico Flowers, periodista de espectáculos de LAM, habló con el empleado maltratado por Robertito y el contó que no estaba al tanto de que se había vuelto viral.
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