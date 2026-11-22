El crecimiento se dio tras la viralización del recorte televisivo en el que el periodista reaccionó con furia contra un joven empleado de un foodtruck, perteneciente a un restaurante de sandwiches de Puerto Madero, llamado La Crostita, luego de que el trabajador le pidiera "un momento, por favor" mientras atendía durante un móvil en vivo para LN+.