Libreta AUH en ANSES: anuncian cambios vigentes en noviembre para cobrar el 20% retenido
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla una prestación económica extraordinaria que también pueden solicitar quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Cómo es el nuevo sistema de ANSES para cobrar el 20%
ANSES comenzó a utilizar un sistema de verificación automática para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la AUH. La medida, establecida mediante la Resolución 290/2026, permite acceder al dinero retenido sin necesidad de presentar certificados cuando la información ya figura en las bases oficiales.
Para hacerlo, el organismo intercambia datos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. En el caso de los chicos de 5 a 17 años, las autoridades educativas informan sobre el cumplimiento del ciclo escolar, lo que permite acreditar esa condición sin que las familias tengan que realizar el trámite habitual.
La situación es diferente para los niños de hasta 4 años, cuyos controles médicos y vacunas también pueden verificarse automáticamente. Cuando el sistema confirma estos requisitos, el 20% se liquida cada mes junto con el 80% habitual, por lo que la familia recibe el importe completo de la asignación.
La fecha de pago depende de la disponibilidad de los datos y de que se complete el proceso administrativo.
Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH
La Libreta AUH no desaparece por completo. Su presentación seguirá siendo necesaria cuando el organismo no pueda verificar los requisitos mediante el intercambio de información con las áreas de Salud y Educación.
Esto puede ocurrir cuando faltan datos sobre la asistencia escolar, los controles médicos o la vacunación. También se mantiene la posibilidad de utilizar el documento si una familia necesita presentar un reclamo por información que no fue reconocida correctamente.
En esas situaciones, los titulares podrán continuar con el procedimiento habitual mediante el formulario PS 1.47, que permite acreditar las condiciones exigidas.
La modificación tampoco elimina las obligaciones de las familias. Los chicos deberán seguir cumpliendo con los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad exigida para conservar el derecho al cobro del porcentaje reservado.
Montos de la AUH para noviembre 2026
Las asignaciones reciben un aumento del 1,93% en noviembre, correspondiente a la actualización por movilidad basada en la inflación de septiembre.
Con esta suba, el valor general de la AUH alcanza los $159.611 por hijo. Para quienes continúan bajo el esquema de retención, el pago mensual del 80% queda en $127.688,80, mientras que los $31.922,20 restantes se reservan hasta acreditar los requisitos.
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $519.704. De esa suma, el pago habitual del 80% representa $415.763,20, mientras que los $103.940,80 restantes corresponden al porcentaje reservado cuando se aplica ese mecanismo.
Los valores son superiores para quienes cobran el adicional por Zona 1. Allí, la prestación general llega a $207.495 por hijo y a $675.616 en el caso de discapacidad.
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