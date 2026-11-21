La fecha de pago depende de la disponibilidad de los datos y de que se complete el proceso administrativo.

Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH

La Libreta AUH no desaparece por completo. Su presentación seguirá siendo necesaria cuando el organismo no pueda verificar los requisitos mediante el intercambio de información con las áreas de Salud y Educación.

Esto puede ocurrir cuando faltan datos sobre la asistencia escolar, los controles médicos o la vacunación. También se mantiene la posibilidad de utilizar el documento si una familia necesita presentar un reclamo por información que no fue reconocida correctamente.

En esas situaciones, los titulares podrán continuar con el procedimiento habitual mediante el formulario PS 1.47, que permite acreditar las condiciones exigidas.

La modificación tampoco elimina las obligaciones de las familias. Los chicos deberán seguir cumpliendo con los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad exigida para conservar el derecho al cobro del porcentaje reservado.

Montos de la AUH para noviembre 2026

Las asignaciones reciben un aumento del 1,93% en noviembre, correspondiente a la actualización por movilidad basada en la inflación de septiembre.

Con esta suba, el valor general de la AUH alcanza los $159.611 por hijo. Para quienes continúan bajo el esquema de retención, el pago mensual del 80% queda en $127.688,80, mientras que los $31.922,20 restantes se reservan hasta acreditar los requisitos.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total asciende a $519.704. De esa suma, el pago habitual del 80% representa $415.763,20, mientras que los $103.940,80 restantes corresponden al porcentaje reservado cuando se aplica ese mecanismo.

Los valores son superiores para quienes cobran el adicional por Zona 1. Allí, la prestación general llega a $207.495 por hijo y a $675.616 en el caso de discapacidad.