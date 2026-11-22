DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Fechas de pago para jubilados y pensionados del segundo intervalo de haberes

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán consultar la fecha que les corresponde según su DNI y el tramo de haberes en el que estén incluidos. El aguinaldo se depositará automáticamente junto con el pago mensual.