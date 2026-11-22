Aguinaldo de jubilados en ANSES: quiénes podrán percibir más de $250.000 en diciembre de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,2%.
Qué jubilados cobrarán más de $250.000 de aguinaldo en diciembre
El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el segundo semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, el cálculo se realiza sobre el haber previsional correspondiente.
Para cobrar más de $250.000 de aguinaldo en diciembre de 2026, el haber computable deberá superar los $500.000. Estos son algunos ejemplos de cuánto recibiría cada beneficiario, según el monto de su jubilación:
- Haber de $450.000: aguinaldo de $225.000.
- Haber de $500.000: aguinaldo de $250.000.
- Haber de $550.000: aguinaldo de $275.000.
- Haber de $600.000: aguinaldo de $300.000.
- Haber de $700.000: aguinaldo de $350.000.
- Haber de $800.000: aguinaldo de $400.000.
Cuándo cobran los jubilados el aguinaldo de diciembre de 2026
- Fechas de pago para jubilados y pensionados del primer intervalo de haberes
DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre.
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
- Fechas de pago para jubilados y pensionados del segundo intervalo de haberes
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
De esta manera, los jubilados y pensionados podrán consultar la fecha que les corresponde según su DNI y el tramo de haberes en el que estén incluidos. El aguinaldo se depositará automáticamente junto con el pago mensual.
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