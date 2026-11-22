El descargo de Robertito Funes Ugarte tras el cruce con un vendedor en un móvil de LN+
El periodista respondió en redes sociales luego de las críticas por su reacción en la explanada del Planetario de Palermo.
Robertito Funes Ugarte publicó un descargo en sus historias de Instagram luego de las críticas que recibió por su reacción durante un móvil en vivo para LN+ en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en Palermo, donde se realizaba la Fugazzeta Fest.
El episodio se viralizó en redes sociales cuando el periodista intentó hablar con un joven vendedor que atendía al público y este le pidió "Dame un momento, por favor", tras lo cual Funes Ugarte lo calificó al aire como "un bobo importante" y pidió que no contrataran "gente antipática como este", sugiriendo que convocaran a "gente grande".
Pero a pesar del expreso pedido de Funes Ugarte, la gente reaccionó del modo contario y las redes sociales del restaurante "La Crostita" triplicaron sus seguidores en poco tiempo.
Qué dijo Robertito Funes Ugarte en su descargo
En sus historias de Instagram, el comunicador insultó a quienes opinaron supuestamente sin ver "la película completa" y afirmó que el joven fue "despectivo desde el inicio", sosteniendo que en el audio no se escuchó cuando supuestamente le dijo "no me representás".
Funes Ugarte agregó que una cosa es no caerle bien y otra ser "maleducado y xenófobo" (demostrando que no tiene muy claro el significado de la xenofobia), y cerró señalando que él también estaba trabajando y difundiendo el esfuerzo de los emprendedores como habitualmente hace en su programa.
El video completo
A pesar de los dichos del polémico periodista de La Nación +, si se observa con detenimiento el segmento completo, aún antes de que entre en escena el empleado de nombre Joaco, en ningún momento se aprecia que se dirija de modo alguno a Robertito. Mas allá del educado pedido de que le diera "un momento" acompañado por un "por favor".
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