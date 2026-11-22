El video completo

A pesar de los dichos del polémico periodista de La Nación +, si se observa con detenimiento el segmento completo, aún antes de que entre en escena el empleado de nombre Joaco, en ningún momento se aprecia que se dirija de modo alguno a Robertito. Mas allá del educado pedido de que le diera "un momento" acompañado por un "por favor".