En este caso y de acuerdo con el cronograma detallado por el organismo oficial, la inestabilidad se manifestará en franjas horarias específicas según cada distrito: en San Luis la advertencia regirá durante toda la jornada; en Córdoba tendrá lugar en horas de la madrugada y luego volverá hacia la noche; mientras que en Mendoza afectará solamente por la mañana y en La Rioja se concentrará únicamente durante la noche.