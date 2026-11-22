Cambiaron las alertas: a qué hora cae un diluvio con lluvias potentes y ráfagas el lunes en el centro del país
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este lunes feriados, con serias amenazas de lluvias y tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de advertencias climáticas y a la espera de un diluvio, emitió un alerta amarillo por lluvias potentes y tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo para este lunes 23 de noviembre, jornada de feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
El fenómeno meteorológico alcanzará a distintos sectores de cuatro provincias del centro y oeste argentino: Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis. Para este domingo regían también avisos por fuertes tormentas para la zona del norte del país.
En este caso y de acuerdo con el cronograma detallado por el organismo oficial, la inestabilidad se manifestará en franjas horarias específicas según cada distrito: en San Luis la advertencia regirá durante toda la jornada; en Córdoba tendrá lugar en horas de la madrugada y luego volverá hacia la noche; mientras que en Mendoza afectará solamente por la mañana y en La Rioja se concentrará únicamente durante la noche.
Qué dice el informe oficial del SMN y cuáles son las zonas bajo advertencia por lluvias y tormentas
Según precisó el reporte técnico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional para las provincias alcanzadas por el alerta amarillo por tormentas, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas con intensidad fuerte o localmente severa.
Las precipitaciones podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo. Asimismo, el organismo advirtió que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, registros que podrían ser superados de manera puntual en los sectores más comprometidos durante el desarrollo del fenómeno.
En tanto, el panorama meteorológico resulta completamente opuesto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se mantienen las buenas condiciones del clima a lo largo de todo el fin de semana largo, con cielo mayormente despejado, presencia de calor y temperaturas agradables que acompañan las jornadas de descanso.
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